Без ряду соціальних виплат можуть залишитись тисячі українців

Від початку впровадження воєнного стану на території Україні, щодня відбувається безліч змін у чинному законодавстві. Зокрема, 5 квітня в Раді зареєстрували новий законопроєкт №7251 згідно з яким чимало змін торкнеться трудових відносин між працівниками та роботодавцями. Автором даного законопроєкту виступила голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова та 21 депутат від партії “Слуга народу”. Закон містить чимало пунктів, і серед них одна доволі сумнівна пропозиція. Політики пропонують видалити із чинного законодавства положення про те, що виплати по догляду за дитиною до трьох років нараховуватимуться із коштів державного соціального страхування.





Юристи кажуть, що це вигідно для бюджету

Юристи прокоментували цю пропозицію, як доволі “слизьку”. Так, без сумніву це позитивно відобразиться на державному бюджеті, але поки що не було запропоновано жодних альтернативних джерел фінансування. Звідки братимуть ці гроші? Де гарантія, що виплати взагалі продовжаться у майбутньому. На це відповідей поки немає, як і жодних офіційних коментарів.

Серед інших новацій закону — врегулювання трудових відносин

Законопроєкт передбачає багато пунктів, які полегшать роботодавцям та працівникам взаємодіяти на час воєнного стану. Зокрема, появилися нові підстави для звільнення працівника. Наприклад, якщо останній 4 місяці не з’являвся на роботі і не повідомляв причину своєї відсутності. Крім цього з’явилось чимало уточнень стосовно щорічних відпусток та укладання/розривання трудового договору. З’явився й пункт, який в разі смерті працівника передбачає виплату грошової компенсації за невикористані дні відпустки родичам. А якщо родичів немає, виплата увійде до складу спадщини.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿