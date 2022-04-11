Всемирный банк назвал число украинцев, которые станут бедными из-за войны

Военная агрессия России уже нанесла экономике Украины огромный ущерб. Разрушенные предприятия и инфраструктура значительно сократили объем потенциального экспорта. В этой связи эксперты Всемирного банка пришли к выводу, что после завершения войны в Украине резко увеличится количество бедных граждан.





Согласно данным, обнародованным Всемирным банком, в текущем году ВВП Украины снизится примерно на 45,1%, то есть почти вдвое. В результате чего доля бедных граждан вырастет до 19,8%. В то же время доходы 59% украинцев могут упасть ниже прожиточного минимума. А это значит, что они окажутся практически за чертой бедности.

Правда, прогнозисты отмечают, что уже в 2023 году экономика Украины начнет понемногу восстанавливаться, а ее рост составит не менее 2,1%.

Наибольший ущерб российское вторжение нанесло экспорту и импорту. Большинство цепочек поставок были разрушены в результате обстрелов оккупантов. В частности, Украина пока не может использовать для экспорта зерна свои морские порты. При том, что ранее таким путем осуществлялась транспортировка за границу почти 90% украинской пшеницы и других видов круп.

Торговля с помощью автомобильных и железнодорожных путей также существенно усложнилась. Многие маршруты сейчас опасны, или ими просто невозможно пользоваться из-за повреждения дорожного покрытия, разрушения мостов и т.д.

Проблемы с продажей отечественных товаров и доставкой импортных из-за границы могут привести к росту индекса цен уже в 2022 году на 15%. Следствием подорожания станет снижение покупательной способности граждан. Таким образом, при актуальном уровне зарплат и пенсий они смогут позволить себе приобрести гораздо меньше товаров, чем до войны.

Однако, согласно оценкам мировых экспертов, боевые успехи Украины и скорейшее окончание войны могут значительно снизить вероятность обеднения граждан. Ведь освобождение наших территорий от рашистов поможет возобновить производство, наладить торговлю и запустить процесс восстановления страны, в которой граждане смогут забыть о значении слова «бедность».

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