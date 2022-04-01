Цены на б/у автомобили в Украине сравняются с европейскими уже в этом месяце

С 1 апреля украинцы могут завозить автомобили и другие транспортные средства из-за границы, не уплачивая на таможне ни копейки. Согласно принятому парламентариями законопроекту №7190 акциз и другие взимаемые в процессе растаможки налоги на время войны отменяются. Так что автомобили из Европы украинцам теперь будут обходиться не дороже, чем самим европейцам.





В перечень автомобилей, не подлежащих налогообложению на границе, входят:

легковые транспортные средства;

грузовые автомобили;

автомобильные кузова;

полуприцепы и прицепы;

пассажирский транспорт, рассчитанный более чем на 10 человек;

мотоциклы.

Кого коснутся новые правила

По мнению одного из авторов документа, главы профильного парламентского комитета Даниила Гетманцева, отмена платы за растаможку в первую очередь поможет гражданам, которые в результате военных действий потеряли собственную машину. Таких автовладельцев в Украине сейчас десятки, а возможно, даже сотни тысяч. Так что временное смягчение таможенного законодательства позволит им за разумные средства приобрести себе новое транспортное средство.

Пригодятся нововведения также малому и среднему бизнесу. Ведь для слаженного товарооборота и сохранения логистических цепочек предпринимателям крайне необходим транспорт.

В целом же, закон о «нулевой растаможке» будет действовать для всех физических лиц, являющихся гражданами Украины, и позволит им сэкономить чуть ли не половину стоимости приобретенного за границей автомобиля.

Сколько теперь будет стоить подержанная иномарка

Поскольку НДС, пошлину и акциз на автомобиль украинцам платить не придется, конечная стоимость б/у автомобиля из Европы значительно снизится. К примеру, за ввоз Volkswagen Golf 2008 года с дизельным двигателем скажем 1,9 литра раньше нужно было заплатить около 3 тыс евро. При этом цена самой машины составляет 2-3 тыс. евро.

Конечно, таможенная пошлина напрямую зависит от фактической цены транспортного средства, а акцизный налог – от его возраста и объема двигателя. Однако экономия в любом случае будет составлять не менее 40%, а иногда даже более 50% довоенной стоимости иномарки.

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