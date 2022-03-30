Новини
На Росії задумались над скороченням робочого тижня: роботи на всіх нема
Заступник голови Федерації незалежних профспілок Росії (ФНПР) Олександр Шершуков закликав владу ввести скорочений робочий тиждень для збереження робочих місць на ринку праці.
Як пояснив Шершуков, у світлі скорочення кількості робочих місць на них претендує більша кількість людей. “Можливо, є сенс скоротити тривалість нормального робочого часу для того, щоб розділити цю ставку без втрати заробітної плати між декількома працівниками”, – запропонував він.
За даними Мінпраці РФ, найближчим часом скорочення можуть торкнутися тисяч росіян.