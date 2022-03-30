На Росії задумались над скороченням робочого тижня: роботи на всіх нема

Заступник голови Федерації незалежних профспілок Росії (ФНПР) Олександр Шершуков закликав владу ввести скорочений робочий тиждень для збереження робочих місць на ринку праці.





Як пояснив Шершуков, у світлі скорочення кількості робочих місць на них претендує більша кількість людей. “Можливо, є сенс скоротити тривалість нормального робочого часу для того, щоб розділити цю ставку без втрати заробітної плати між декількома працівниками”, – запропонував він.

За даними Мінпраці РФ, найближчим часом скорочення можуть торкнутися тисяч росіян.

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