Украинцам приходят опасные SMS: деньги исчезнут на глазах

Во время войны мобильный телефон стал очень полезной вещью. С его помощью можно получить информацию, сообщить о своем местонахождении и даже спастись из горячих точек, где проходят боевые действия. В то же время личная информация, содержащаяся в телефоне каждого украинца, может обернуться против него самого. Ведь во время войны в Украине активизировалось немало мошенников, желающих нажиться на наивных и напуганных людях.





Большинство мошеннических схем с мобильными телефонами проворачиваются с помощью сообщений в мессенджеры и СМС-рассылок. Сегодня мы расскажем о самых популярных аферах злоумышленников, которых следует остерегаться в тяжелые военные времена.

Уведомление о денежной помощи

Сейчас в приложении «Дія» переселенцы могут оформить единовременную денежную помощь, если из-за войны они потеряли свой доход. Пользуясь этим, мошенники придумали хитрый способ обмана. Украинцам приходит СМС с текстом: «Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: …».

Чтобы зачислить средства на свой банковский счет получателю якобы нужно нажать ссылку, указанную в конце сообщения. Однако делать этого ни в коем случае нельзя. Устройство будет взломано. Злоумышленник получит доступ ко всей личной информации, а главное к банковскому счету. Так что один клик может стоить всех сбережений.

Фейковые благодетели

Украинцы все чаще перечисляют деньги в разнообразные благотворительные фонды, чтобы помочь армии, пострадавшим от обстрелов и вынужденным переселенцам. Пытаясь воспользоваться добротой людей, мошенники посылают им сообщения на почту или в мессенджеры с просьбой сделать взнос и ссылку на благотворительную организацию.

Чаще всего сайты по ссылке являются почти точной копией настоящих онлайн-ресурсов известных благотворительных организаций. Они могут отличаться несколькими буквами в своем адресе. Однако эти сайты являются фишинговыми. Если вы попытаетесь перечислить через них деньги и введете свои личные данные, вся информация окажется в руках злоумышленников, а вам, скорее всего, придется попрощаться с деньгами на банковской карте.

Оплата за эвакуацию

Обмануть наглые жулики пытаются даже людей, которые находятся в крайне сложном положении и ожидают эвакуации. Таким людям они посылают сообщения с предложением записаться на эвакуационный рейс и просят сообщить некоторые персональные данные. Иногда требуют даже предоплату за услуги эвакуации.

Все это, конечно же, ложь. Эвакуационные автобусы и поезда вивозят украинцев из опасных регионов абсолютно бесплатно. А частная информация в руках преступников может впоследствии создать немало проблем.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿