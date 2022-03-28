Российский олигарх дал неутешительный прогноз по срокам войны в Украине

Один из богатейших людей России, владелец компании «Русал» Олег Дерипаска высказал предположение, что война в Украине закончится нескоро. Такой вывод он сделал из выступления президента США Джо Байдена. При этом олигарх, уже потерявший в результате санкций значительную часть своего состояния, продолжает называть войну в Украине безумием, которое следует как можно скорее прекратить.





Алюминиевый магнат Олег Дерипаска уже много раз публично призывал Украину и Россию к миру, при этом не называя конкретного виновника кровавой войны. Хотя именно связи с президентом России Владимиром Путиным сделали Дерипаску одной из мишеней для многочисленных санкций Запада.

После выступления Джо Байдена в столице Польши Варшаве олигарх в очередной раз появился на публике и озадачил прессу неоднозначным заявлением. Речь американского президента, а также активная мобилизация в России натолкнули олигарха на мысль, что война в Украине может затянуться. По словам бизнесмена, политическая риторика США и России ужесточается. Началась своего рода «идеологическая мобилизация», которая может привести к длительному конфликту на территории Украины.

При всем том миллионер не оставляет своих попыток «усидеть на двух стульях». Он публично призывает к миру и подчеркивает, что россиянам долгие годы придется стыдиться этой войны. Однако, пытаясь «отмыться» перед Западом и избежать дальнейших санкций, он все же не решается откровенно говорить о причинах страшной войны в Украине и ее настоящих инициаторах. Так что словам двуликого богача вряд ли стоит доверять.

Отметим, что Олег Дерипаска – не единственный российский олигарх, чей бизнес пострадал от развязанной Россией войны. Под санкции также попали Михаил Фридман, Олег Тыньков и другие известные предприниматели. Их активы в крупнейших банках Европы и США были арестованы, не говоря уж о многочисленных яхтах и имениях, которых бизнесмены, похоже, уже никогда не увидят.

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