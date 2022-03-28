В Украине появятся «молодые» пенсионеры: кто выйдет на отдых раньше

Граждане Украины, защищающие родину в составе подразделений территориальной обороны, смогут выйти на пенсию раньше. Для них будут действовать те же правила, что и для военнослужащих, пенсионный возраст которых составляет 55 лет – у мужчин, и 50 лет – у женщин.





Новость о досрочном выходе на пенсию для участников терробороны на днях появилась на официальном сайте Министерства социальной политики Украины. В ведомстве также уточнили, что данной льготой гражданин может воспользоваться только при наличии достаточного трудового стажа. Мужчины, защищающие родину в составе территориальных формирований, смогут выйти на заслуженный отдых раньше, если у них есть 25 лет официального стажа. Тем временем для женщин норма по стажу составляет 20 лет.

Пенсия у бывших участников ТРО, как и у военнослужащих, будет повышенной. Правда, точную сумму доплаты в Минсоце пока не сообщают. Если же украинец погибнет, защищая родину, его родным также будут платить повышенную пенсию.

«В случае смерти граждан, входящих в состав территориальных добровольческих отрядов, в процессе выполнения возложенных на них задач, членам их семей будет предоставлено право на получение повышенного пенсионного обеспечения», – рассказали в ведомстве.

Указанные изменения к закону Украины были предложены 15 марта. А уже 21 марта 2022 года новые правила выхода на пенсию для участников территориальной обороны официально вступили в силу.

Напомним, что в Украине начала действовать специальная программа трудоустройства для переселенцев. Владельцам заведений и предприятий будут выплачивать по 6 500 грн (минимальная зарплата) за каждое внутренне перемещенное лицо, которое они наняли на работу. Таким образом, в правительстве решили простимулировать работодателей привлекать к деятельности своих компаний как можно больше переселенцев. Тем самым они предоставят своим согражданам возможность получать стабильный доход и вносить свой вклад в возрождение экономики страны..

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