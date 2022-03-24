Найкращі фітнес-браслети у 2022 році: топ-6 моделей

Багатьом користувачам не подобаються громіздкі смарт-годинники, деякі не хочуть платити великі гроші за непотрібні їм функції, і їм досить простого моніторингу фізичної активності, відстеження фаз сну та допомоги у тренуваннях. У цьому випадку вам на допомогу може прийти фітнес-браслет, що вигідно відрізняється від смарт-годинника куди більш доступним цінником і набагато меншими розмірами.





У сьогоднішній статті ми розглянемо найцікавіші фітнес-браслети, які можна купити в 2022 році, ну а ви зможете вибрати найбільш підходящий для вас.

Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5, що з’явився влітку минулого року, зовні мало відрізняється від попередника і, як і раніше, являє собою улюблену капсулу в силіконовому ремінці. Однак діагональ його дисплея виросла з 0,96 до 1,1 дюйма, він став більш інформативним та зручним. Збільшилася кількість тренувань, що підтримуються, з’явилися функції визначення рівня стресу, моніторингу жіночих циклів, дихальна гімнастика та визначення індексу фізичної активності.

Дивно, але в Xiaomi Mi Band 5 виявився встановлений скромніший, ніж у попередника акумулятор на 125 мАг. Його автономність передбачувано впала зі стабільного тижня до 6 днів. Хоча критичним це погіршення назвати мову не повертається. Тим більше, що нас відверто порадував новий спосіб заряджання фітнес-браслету. Тепер для цього більше не потрібно виймати капсулу з ремінця. У Mi Band 5 достатньо причепити магнітний конектор зарядного пристрою до контактів на пристрої – це помітно швидше та простіше.

Xiaomi Mi Band 6 NFC

Нещодавно до українського роздрібу дісталося нове покоління фітнес-браслету китайського виробника — Xiaomi Mi Band 6 NFC. Діагональ AMOLED-екрана гаджета стала ще більшою, збільшившись до 1,56 дюйма, але найголовніше – це NFC з підтримкою так популярних в Україні безконтактних платежів.

Звичайно, фітнес-браслет коштує не зовсім мало, але, якщо вам не потрібні безконтактні платежі, ви зможете заощадити, купивши звичайний Mi Band 6 – він трохи дешевший за браслет з NFC-чіпом. Жодних інших відмінностей між гаджетами немає. Вони вміють визначати рівень насичення крові киснем і персональний індекс активності користувача PAI. Нічим не відрізняється дизайн гаджетів.

Honor Band 5

Це ще один приклад недорогого, але вкрай цікавого фітнес-браслету. Гаджет використовує невеликий 0,96-дюймовий AMOLED-дисплей із сенсорною кнопкою. Він відрізняється від Honor Band 4 лише новими режимами тренування та, можливо, удосконаленим софтом. Тому ми рекомендуємо купувати його тільки тим, хто не має четвертого покоління фітнес-браслету Honor.

Чого у Honor Band 5 не відібрати, так це можливості роботи з надзвичайно зручним та інформативним додатком Honor Здоров’я. Фітнес-браслет підтримує функцію моніторингу сну з технологією TruSleep та оцінкою тривалість фаз сну, стабільності дихання тощо. Проведені тести показали високу точність підрахунку кроків. Є можливість моніторингу пульсу, час автономної роботи гаджета сягає щонайменше 7-8 днів, а от NFC в українську версію браслета не завезли.

Huawei Band 6

Це ще один фітнес-браслет, що побував у нас , залишив про себе дуже приємне враження. Гаджет сильно відрізняється від собі подібних незвичайним дизайном у стилі смарт-годинника із досить великим 1,47-дюймовим AMOLED-екраном. Браслет дозволяє моніторити фізичну активність, стежити за рівнем стресу, показником SpO2 і підтримує 96 режимів тренувань, включаючи екзотичні типу «Танця живота».

Huawei Band 6 став своєрідним компромісом між фітнес-браслетами та смарт-годинниками. Причому це стосується всього: і дизайну пристрою, і набору його функцій, і навіть ціни. Єдине, чого це не торкнулося – автономності. Як і найкращі моделі фітнес-браслетів, Band 6 працює від 10 до 14 днів без заряджання.

Garmin Vivosmart 4

Ми завершимо статтю найдорожчим з представлених у ній фітнес-браслетів – Garmin Vivosmart 4, вартістю понад 3000 гривень. Гаджет цінний своїми відмінними фітнес-можливостями, але очікувати іншого від Garmin було б нерозумно.

Пристрій точно визначає пульс і стежить насичення крові киснем з допомогою датчика Pulse Ox. Передбачено в ньому і цілу низку інших сенсорів, але найголовніше – підтримка технології ANT+, що дозволяє збирати дані з професійних пристроїв моніторингу фізичної активності та стану організму.

Garmin Vivofit Jr

На відміну від більшості інших фітнес-браслетів, що потрапили в наш топ, Garmin Vivofit Jr розроблявся спеціально для дітей. Браслет виконаний із міцних матеріалів. Він пропонує відразу кілька яскравих кольорів та захищений від води за стандартом WR50, витримуючи тиск до 5 атм. А це означає, що його можна використовувати навіть під час плавання, не кажучи вже про прогулянки під дощем та інші улюблені розваги будь-якої дитини.

Батарея Garmin Vivofit Jr працює без підзарядки більше року, а сам гаджет вміє моніторити пульс, відстежувати кількість кроків та тривалість сну. При виконанні роботи по дому діти отримують «монетки», які потім можна обміняти у батьків на заохочення чи подарунки — наприклад, на 30 хвилин відеоігор або дозвіл піти в гості до друга з ночівлею. Ну а батьки можуть стежити за активністю дитини, призначати домашні справи та контролювати їхнє виконання.

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