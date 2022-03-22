В Україні змінились правила перевірки доходів громадян: поки лише для фізичних осіб

На час війни Верховна Рада України відмінила обов’язковий фінансовий моніторинг для громадян. Про таке нововведення повідомив на своєму каналі у Telegram очільник парламентського комітету з фінансових та податкових питань Данило Гетманцев.





За словами нардепа нові правила діятимуть лише для клієнтів банків, що є фізичними особами. Відміна фінмоніторингу дозволить громадянину покласти будь-яку суму на свій рахунок, не пояснюючи її походження. Підтвердження не будуть вимагати навіть в разі розміщення на депозиті понад 400 тис грн, що раніше було гранично допустимою сумою для системи фінансового моніторингу України.

Внесені фізичною особою кошти можуть перевірити лише в одному випадку: якщо у банку запідозрять, що гроші пов’язані із поширенням зброї або тероризмом. Тоді банк не лише може , але й зобов’язаний одразу ж заморозити кошти на сумнівному рахунку, не попереджаючи про це клієнта. А далі фінустанова за законом повинна передати інформацію про такого клієнта у Службу безпеки України.

«Якщо у СБУ підозри банку не підтвердять, рахунок розблокують не пізніше, ніж наступного робочого дня», – пояснив Гетманцев.

У парламентському комітеті також зазначили, що після закінчення війни та скасування воєнного стану, банк зобов’язаний протягом 30 діб передати всю інформацію про заарештовані ним активи до спеціального уповноваженого органу.

Також після закінчення періоду дії воєнного стану та з’ясування джерел походження коштів, внесених громадянами на їх рахунки, банк матиме право провести розрахункові операції за рахунками таких клієнтів. Для цих цілей будуть використовуватися гроші, внесені громадянами у готівковій формі.

Нагадаємо, що днями Данило Гетманцев також висловився у підтримку тимчасового зняття обмеження на вивезення коштів за кордон без підтверджуючих документів. Зараз без довідки з банку можна виїхати з України не більше ніж із 10 тис. євро.

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