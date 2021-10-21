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Составлен гороскоп на вторую половину октября

21.10.2021
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Наконец-то закончилось влияние ретроградного Меркурия, и удача улыбнется многим знакам зодиака. Планеты помогут осуществить заветные желания, придадут сил и помогут встретить вторую половинку. В общем эксперты советуют приготовиться получать подарки судьбы.


Во второй половине октября звезды улыбнуться Тельцам. Удача будет поджидать их на каждом шагу: работа, личная жизнь, даже возможен выигрыш в лотерею. Главный совет от звезд — не поддавайтесь на сомнительные идеи и уговоры. Только честная игра приумножит ваши доходы.

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Близнецы — еще одни счастливчики, которые смогут получить много подарков от Вселенной. А если вы еще добавите немного драйва и не побоитесь рискнуть, осуществиться заветное желание. Цель, к которой вы шли долгое время, наконец-то начнет реализоваться.

Раки, если вы запланировали дела на вторую половину месяца, будьте уверены, звезды всячески будут помогать. Любая цель достигаема: работа, поездка, примирение со старыми друзьями, стартапы — вы будете всемогущи. Используйте это время с максимальной пользой для себя.

А вот другим знакам зодиака повезет немного меньше. Октябрь для них закончится спокойно, без великих свершений. Однако это лучший период для новых планов. Отдохните, придите в себя после ретроградного Меркурия, подумайте о приближающихся зимних праздниках, посвятите время семье.

Овнам и Стрельцам, например, важно уделить внимание здоровью. Их могут потревожить хронические заболевания. Скорпионы и Козероги выйдут на тропу примирения со старыми врагами.

Львы и Весы по-прежнему прокрастинируют. В таком подвешенном состоянии они будут находиться до середины ноября. При этом вы абсолютно счастливы в своем нынешнем положении.

Остальные проведут остаток второго месяца осени в напряженном состоянии. Рыбам, ракам и Девам можно только пожелать набраться терпения этим знакам. Вскоре негатив уйдет из их жизни.

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21.10.2021
1 хвилина на прочитання

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