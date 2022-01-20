Раніше любили один одного: Тодоренко розповіла про кризу у відносинах із Топаловим

Телеведуча Регіна Тодоренко розповіла про проблеми у відносинах із екс-солістом гурту Smash Владом Топаловим. Судячи з нової публікації знаменитості в Instagram, її стосунки зі співаком неодноразово проходили перевірку на міцність.





«Перший рік життя втрьох нам, зізнаюся, було непросто, як усім. Виникає відчуття, що ти не належиш собі, що нестримних веселощів, як раніше, вже не буде: холод у стосунках і втеча з дому на роботу стає частою моделлю поведінки людей, які раніше любили один одного» , — розповіла знаменитість.

Ведуча передачі “Орел і решка” ніколи не приховувала, що тягар батьківства дається їй непросто. 31-річній знаменитості навіть довелося знайти психотерапевта, який допоміг їй вийти із кризи.

Після одного з таких сеансів Тодоренко навіть втекла від свого чоловіка на вечірку, де був, за словами Регіни, сам Філіп Кіркоров. Світська левиця хотіла розвіятися та влаштувати собі невеликий відпочинок від роботи та домашньої рутини.

«Я безмежно рада, що саме ти, Влад Топалов – мій чоловік та батько нашого сина! Ми пережили вже кілька криз і потихеньку підступаємо до п’ятиріччя наших стосунків. Страшно, але як цікаво, з тобою нудно не буває» , — зізналася у своїх почуттях телеведуча.

Слова знаменитості торкнулися емоцій її вірних шанувальників. Проте вони відзначили не лише зворушливе повідомлення Регіни, а й ніжну пісню про сина у виконанні Влада Топалова.

«Пісня просто супер!»,

«У мене з чоловіком 14 років шлюбу і це справді важко. Не зламатися, вірити та любити!»,

«Ви дуже гармонійна пара, що надихає! Тримайтеся один одного і бережіть своє кохання!»,

«Щаслива сімейна пара – це колосальна праця чоловіка та жінки. За вами приємно спостерігати та відчувати ваш позитив» , — зазначили фоловери.

5 грудня маленькому спадкоємцю Топалова та Тодоренка Михайлу, якого пара називає Майкл, виповнилося три роки. Весілля зірки зіграли за півтора роки.

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