Стало відомо, скільки Росія грошей втратила через блокування ЗМІ та соцмереж

Хлопці з Top10VPN.com підрахували, скільки російській економіці обійшлися останні блокування, до яких увійшла заборона на території країни найпопулярніших у світі соціальних мереж Facebook, Instagram і Twitter, а також численних західних засобів масової інформації, таких як американські Bloomberg, CNN та «Голос Америки», британського BBC та німецького Deutsche Welle.





Вартість кожного відключення розраховувалася методом Брукінгського інституту, де враховуються як прямі фінансові втрати, такі як відтік рекламних інвестицій, а й втрати продуктивності сайтів, зниження економічної активності користувачів та інші чинники. Отже, на думку експертів, все це коштувало російській економіці приблизно 861 000 000 американських доларів.

У результаті в березні Росія вийшла у лідери світового рейтингу країн, які втрачають гроші через примусове відключення інтернет-порталів.

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