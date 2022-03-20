Доллар не спасет: украинцам дали советы, как сохранить сбережения

Рекордная за последние 30 лет инфляция в США и повышение учетной ставки Федеральной резервной системой привели к существенному удорожанию доллара. А это значит, что держать в нем свои сбережения для украинцев стало невыгодно или даже рискованно. Поэтому гражданам посоветовали обратить внимание на другие активы, приобретя которые они смогут не только сохранить свой капитал, но и приумножить его.





Как отметил ведущий аналитик компании TeleTrade Сергей Родлер, надеяться на доллар как на стабильную инвестицию сейчас не приходится. Экономика США страдает от серьезных проблемам с сырьем. Именно поэтому доллар постоянно растет в цене. Так что переводить свои сбережения в американскую валюту эксперт пока не советует.

Вместо этого украинцам стоит обратить внимание на другие, так называемые физические активы. Среди них можно выделить акции крупных международных компаний, банковские металлы и недвижимость. Причем наиболее перспективным решением, по мнению Родлера, является именно инвестирование в технокорпорации, которые в последние месяцы пострадали от общей корректировки рынка. Эти компании имеют хорошие финансовые показатели и могут в ближайшие годы «выстрелить» на рынке, обогатив своих акционеров.

Финансовый эксперт даже сделал небольшую подборку корпораций, которые считает наиболее перспективными в плане инвестиций:

BigCommerce – платформа электронной коммерции, специализирующаяся на разработке решений для организации онлайн-магазинов;

Bandwidth – платформа, позволяющая создавать сервисы для общения разработчиков со своими пользователями;

ROKU – американский производитель цифровых медиаплееров, обеспечивающих доступ к потоковому видео, так называемому смарт-TV;

Appian – IT-корпорация, специализациями которой являются корпративное ПО и облачные вычисления.

Акции всех этих компаний сейчас можно приобрести по крайней мере вдвое дешевле, чем в 2021 году. Однако за счет своей финансовой стабильности и перспективности отраслей, в которых они развиваются, такие инвестиции впоследствии принесут незаурядную прибыль вкладчикам.

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