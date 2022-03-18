Vodafone зробив популярну послугу безкоштовною

З огляду на складну ситуацію в Україні мобільні оператори намагаються в міру своїх можливостей полегшити життя клієнтам. Зокрема другий по величині оператор країни Vodafone відмінив оплату за роздачу інтернету зі смартфона. Тепер користуватися телефоном як точкою доступу можна без будь-яких обмежень.





Нові правила оператора діятимуть для тарифних планів, у яких передбачений безлімітний доступ до інтернет. Йдеться про наступні пакети послуг:

Vodafone Unlim 3G;

Unlim 3G Plus;

SuperNet Unlim;

SuperNet Turbo 2019.

Як зазначили в офісі оператора, послуги «Роздача інтернету» та «Роздача інтернету на місяць» відтепер не будуть оплачуватися окремо. Натомість їх включать до абонплати за усіма вказаними тарифними планами. До того ж сервіси безлімітної роздачі інтернету вмикатимуться у користувачів автоматично. Для їх підключення не потрібно буде виконувати жодних додаткових дій.

Раніше сервіс «Роздача інтернету» коштував абонентам Vodafone 10 грн на добу, а «Роздача інтернету на місяць» – відповідно 50 грн в місяць.

Цікаво, що у двох інших популярних українських операторів використання смартфона як точки доступу до мобільного інтернету ніколи не тарифікувалося.

«Ми не обмежували і не плануємо обмежувати для своїх абонентів можливість використання телефону для роздачі інтернету іншим пристроям. Це базова функція смартфону, тож ми не вважаємо за потрібне брати за неї додаткову оплату», – зазначили у прес-службі «Київстар».

Наймолодший оператор України компанія lifecell також не бере платню за роздачу мобільного трафіку.

«Наші кліенти завжди мали змогу вільно «розшарювати» інтернет, не турбуючись про якісь доплати. Так буде і надалі», – зазначили в офісі компанії.

Нагадаємо, що «велика трійка» телеком-операторів України, до якої входять Vodafone, «Київстар» та lifecell, впровадили для своїх клієнтів так званий «національний роумінг». завдяки цій послузі українці зможуть перемикатися між мережачи різних операторів, якщо раптом «рідна» мережа перестане працювати.

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