В Европе назвали единственный способ, который может остановить войну

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал агрессию и вседозволенность Путина виной запада. Российский президент с помощью своей нефти и газа взял в заложники всю Европу. Неудивительно, что он считает себя безнаказанным и решается бомбить мирное население Украины.





В своем интервью изданию The Telegraph британский политик призвал страны запада отказаться от горючего террористов. Ведь только так удастся остановить кровопролитную войну в Украине.

Борис Джонсон подчеркнул, что если бы Европа и США приняли необходимые меры еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс, никакой войны не было бы. Однако мировые лидеры продолжали развивать экономические отношения с РФ и с каждым годом становились все более зависимыми от российского топлива.

«И вот он наконец начал жестокую войну в Украине, уверенный, что мир не сможет его за это наказать. Путин хорошо понимал, что сделал всех нас зависимыми от своего горючего. Потому и решился атаковать украинские больницы, детские сады и стрелять по беженцам. И даже то, что сейчас цена на нефть и газ растет, ему только на руку», – отметил Джонсон.

Британский премьер считает, что Европе и США следует немедленно отказаться от российских ресурсов. Этот шаг труден с точки зрения экономики, но все же крайне необходим. Ведь только так мир сможет остановить этого тирана и заставить его вывести войска с территории Украины.

Кроме того Борис Джонсон призвал мировое сообщество сосредоточиться на развитии собственных источников добычи углеводородов. Еще одним способом отказа от Путинской нефти и газа является атомная энергетика. Не стоит забывать и об альтернативных методах получения энергии из воды, воздуха и солнечного света. Ведь они не только освободят мир топливной зависимости, но и положительно повлияют на экологию.

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