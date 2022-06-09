Куплять машину чи будинок: які знаки зодіаку у червні розбагатіють

Червень для кількох обраних знаків зодіакального кола стане неймовірно прибутковим періодом. Вони зможуть отримати значну суму коштів, чи навіть придбати нерухомість. Найбільш вдалим у сфері фінансів перший місяць літа стане для Тільців, Близнюків, Левів та Козерогів. Хоча достаток буде коштувати їм чималих зусиль.





Тілець

Тільці у червні зможуть дозволити собі покупку, про яку давно мріяли. Завдяки професійним успіхам, представники знаку отримають значну підвишку до зарплати і вийдуть на зовсім інший рівень достатку. Тільці геть забудуть про фінансові обмеження, почнуть подорожувати, а можливо навіть розживуться новенькою машиною чи будинком.

Близнюки

На представників знаку цього місяця чекає важлива подія, на яку вони чекали багато років. Гроші самі йтимуть в руки до Близнюків, тож вони задумаються про дороге придбання, наприклад квартиру. Однак астрологи радять добре все обміркувати та зважити. Адже приймати такі рішення похапцем – дуже ризиковано.

Лев

Леви будуть чудово справлятися з усіма професійними обов’язками, чим навіть викличуть заздрість у колег. Та й не дивно, адже удача супроводжуватиме їх геть в усьому. Наприкінці місяця Леви можуть сподіватися на підвищення зарплатні або премію. Та астрологи не радять одразу ж витрачати отримані гроші. Натомість варто задуматися над прибутковими інвестиціями, наприклад придбати акції відомої компанії чи вкластися в нерухомість.

Козеріг

Уродженців знаку в червні чекає справжній фінансовий підйом. Кар’єра почне налагоджуватися, а прибутки зростатимуть на очах. Козерогам також варто спробувати удачі в лотереї. Навіть якщо вони ніколи й нічого не вигравали, цього разу їм шалено пощастить. Деякі щасливчики можуть навіть зірвати джек-пот. Виграш буде настільки великим, що представникам знаку вистачить на придбання нового, більш просторого житла.