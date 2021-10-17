Витренко назвал цену газа на ближайшее время: вопрос стоимости уже решается

Руководство газовой компании «Нафтогаз» подтвердило, что проблем с поставками ресурса в наступающем отопительном сезоне не будет. Население получит достаточно горючего на обогрев своих домов. При этом стоимость газа для мелких поставщиков и теплокоммунэнерго останется стабильной – 7,42 грн за кубометр.





Председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко решительно опроверг все тревожные сообщения СМИ о дороговизне и недостаточном количестве газа в Украине. Наращивание паники в обществе он объясняет попытками политиков, в частности оппозиции, повысить собственные рейтинги.

«Вопрос стабильного прохождения отопительного сезона 2021/2022 без роста цен уже решается украинским правительством и ГК «Нафтогаз». Потребители могут быть уверены, что при любых условиях они получат газ и смогут обогреть свои дома зимой», – подчеркнул Витренко.

Цена на газ для местных поставщиков и ТКЭ этой зимой будет фиксированной и останется на уровне 7,42 грн за 1 куб. м. Такой тариф стал результатом договоренности между компанией «Нафтогаз», Кабинетом министров Украины и местными администрациями, и был подкреплен меморандумом о взаимопонимании.

Правда, стабильную цену на энергоресурс поставщик гарантировал только в пределах текущего отопительного сезона, то есть с октября 2021 по апрель 2022 года. Но главное, что стоимость газа для населения все же не возрастет, а его объема, по словам руководства «Нафтогаза», хватит на всю зиму.

Что касается учреждений и организаций социальной сферы, ситуация здесь немного сложнее. Однако председатель правления ГК «Нафтогаз» сообщил, что и для таких объектов уже установлена единая цена. Она несколько выше, чем ставка для населения. Но по сравнению с актуальной стоимостью ресурса на европейском рынке, является довольно лояльной.

Итак, цена «голубого топлива» для учреждений социальной инфраструктуры этой зимой будет составлять 16,8 грн за 1 куб. м. В этот тариф уже заложена стоимость транспортировки, распределения, а также НДС.