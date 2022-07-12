Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Сегодня, 12 июля, растущая Луна находится в знаке Стрельца. Лучшее, что можно сделать в этот день, — уделить максимум внимание себе. Обычно мы стараемся балансировать между своими и чужими потребностями, но сегодня звезды рекомендуют быть эгоистом. Сосредоточьтесь на своих целях, мечтах, чувствах и заботах.





♈ Овен

Овен, вы постоянно жалуетесь и повторяете, что у вас что-то не получается. Однако вы забываете о том, что Вселенная не наказывает вас. Выпавшие на вашу долю испытания — просто подготовка к изменениям, о которых вы просили и мечтали. Освободите в своем сердце место для чудес. Знайте, что любой вызов судьбы — это часть вашего развития и эволюции.

Космический совет: отнеситесь к каждому испытанию как к жизненному уроку.

♉ Телец

Проблема в том, что вы склонны думать, будто вынуждены делать все в одиночку. Это далеко от истины. Вы — посредник Вселенной. Усвойте это и почувствуйте поддержку звезд. Сделайте следующий шаг с внутренним знанием того, что вас любят и поддерживают. Так вы гораздо сильнее приблизитесь к успеху, Тельцы.

Космический совет: помните, что вы не одиноки, когда решитесь на важный шаг.

♊ Близнецы

Вы разочарованы людьми вокруг, которые не смогли оправдать ваших ожиданий? Вместо того чтобы винить в своих бедах кого-то другого, остановитесь на минутку и оцените собственное поведение. Спросите себя, достаточно ли вы участвуете в жизни «обидчиков» и проявляете теплоты к ним, чтобы требовать наилучшего отношения к себе.

Космический совет: задумайтесь о своем поведении.

♋ Рак

Что если только вы мешаете достичь собственных целей, Раки? Что, если вы подрываете собственный потенциал? Пора расстаться с демоном «самоуспокоенности». Перестаньте делать так, чтобы окружающие чувствовали себя некомфортно. Пришло время реализовать свой высочайший потенциал. Разорвите связь с прошлым раз и навсегда. Что-то подсказывает, что токсичный бывший все еще скрывается в вашем подсознании, ожидая, когда вы откроете дверь в свое сердце.

Космический совет: расстаньтесь со своими внутренними демонами.

♌ Лев

Сосредоточьтесь на своих желаниях и целях. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь, начните замечать мельчайшие детали, расстаньтесь со своими демонами. Когда дело доходит до любви и романтики, управляйте своими эмоциями. Открытый и честный разговор поможет вам улучшить отношения с возлюбленным.

Космический совет: управляйте своими эмоциями, когда дело касается любви.

♍ Девы

Вы не во всем согласны с вашим партнером, и это нормально. Он — солнце, а вы — Луна; противоположности, которые вместе сияют на небе. Думайте о различиях между вами как о возможности глубже заглянуть внутрь себя и вырасти духовно. Чем больше любви и принятия вы принесете, тем сильнее расцветут ваши отношения.

Космический совет: безусловная любовь и принятие выведут ваши отношения на новый уровень.

♎ Весы

Ваша продуктивность не должна определять вашу самооценку. Хорошо, что вы осознаете это, Весы. Вместо того, чтобы говорить «да» всему, что встречается на вашем пути, выбирайте самое важное. Звезды показывают, что вы вступили в период ренессанса в области здоровья и хорошего самочувствия. Вы можете даже испытать стремление изучить новый танец, записаться в тренажерный зал или начать бегать.

Космический совет: если что-то заставляет вас чувствовать себя хорошо, вы на правильном пути.

♏ Скорпион

Не всем отношениям суждено длиться вечно, Скорпионы. Не каждый человек приходит в нашу жизнь с намерением остаться в ней навсегда. Спокойно примите боль, вызванную этим прощанием. В то же время перестаньте держаться за вещи, которые перестали помогать вам достигнуть цели. Вселенная готовит вас к великим переменам, освободите для них место.

Космический совет: без сожалений отпустите людей, которые больше не хотят быть с вами.

♐ Стрелец

Даже если ваш план провалился или сработал не так, как вы этого хотели, вы все еще остаетесь сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли в фильме своей жизни. Поэтому снова возьмите в руки бразды правления, которые на время выпустили из них. Подумайте, кем вы хотите видеть себя через пять или десять лет. Родившиеся в голове образы помогут вам сделать первый шаг в нужном направлении.

Космический совет: верните себе силу менять мир к лучшему.

♑ Козерог

Вы пытаетесь поступать правильно по отношению к другим людям, Козероги. Пытаетесь балансировать между своими и их потребности, нередко задвигая на второй план то, что делает вас по-настоящему счастливым. Сегодня звезды напоминают вам, что здоровый эгоизм еще никому не повредил. Уделите первоочередное внимание источникам собственной радости. Вы достойны своего времени и энергии.

Космический совет: сегодня радуйте в первую очередь себя.

♒ Водолей

Откажитесь сегодня от потребности быть продуктивнее всех. Пришло время перестать использовать работу как повод игнорировать внутреннюю пустоту. Вы через многое прошли в последнее время, поэтому сейчас нужно сесть и проработать свои эмоции. Однако не превращайте самоисцеление в трудоемкую и неприятную задачу. Сделайте разговор с собой искусством. Вы со всем справитесь и скоро вновь будете благодарны Вселенной за уроки.

Космический совет: проработайте свои эмоции.

♊ Рыбы

Движение — это лекарство, Рыбы. Так же обстоит дело с искусством, музыкой и театром. Но одному из самых творческих знаков зодиака не нужно напоминать об этом, не так ли? Сегодня звезды призывают вас не душить свои творческие порывы и слиться с ритмом Вселенной. Чем сильнее вы отпустите идею о том, кем вам нужно быть, тем больше обретете свободы.

Космический совет: творчество спасет вас от переживаний и страданий.