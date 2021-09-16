Новини

Ціна на електрику в Україні може зрости удвічі

Кому вигідне здорожчання енергоресурсу?

16.09.2021
1 хвилина на прочитання

Днями президент України Володимир Зеленський затвердив сумнозвісну ініціативу Ради національної безпеки та оборони України, що стосується нейтралізації загроз у галузі енергетики. Реалізація такого рішення РНБО може суттєво вплинути на вартість електрики в країні. За прогнозами експертів, ціни на внутрішньому енергоринку зростуть ледь не удвічі.


Національній комісії з регулювання енергетики та компослуг вже порекомендували переглянути максимальну ціну електроенергії та підвищити її до економічно обґрунтованого рівня. По суті це буде найвища ціна ресурсу поміж усіх учасників ринку.

Новини по темі

Найбільше в Україні наразі вартує «зелена енергетика». Її ринкова ціна подекуди сягає 8 грн за кіловат. Виходить, що за рекомендацією президента та РНБО, Нацкомісія змушена буде підняти вартість електроенергії щонайменше у 2 рази. Нагадаємо, що зараз максимальна дозволена ціна, за якою учасники енергоринку можуть продавати свій ресурс, знаходиться на рівні 4 грн за кіловат. А в нічні години й того менше – 2 грн за кВт*год.

Відомо, що таке неоднозначне рішення РНБО насправді належить перу Міненергетики. Тож пряме відношення до ініціативи з підвищення цін має міністр енергетики України Герман Галущенко, якого позаочі називають «людиною Рината Ахметова».

Якщо ж згадати, що вагома частка бізнесу українського олігарха «зав’язана» на енергетичній галузі, ініціатива Галущенка вже не виглядає такою прозорою. Адже від підвищення максимальної ціни електрики на енергоринку країни в першу чергу виграє саме приватна генерація.

Не зважаючи на перипетії енергетичного ринку України, на ціну світла для населення рішення РНБО поки що ніяк не вплине. За затвердженою програмою уряду, із 1 жовтня ми платитимемо лише по 1,44 грн за кіловат. Така ціна буде актуальною для громадян, які не перевищують місячного ліміту у 250 кВт*год. Натомість можуть суттєво подорожчати продукти харчування та промтовари.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


16.09.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Ощадбанк» привел в восторг владельцев банковских карт: такого нет у Привата и Моно

16.09.2021

Кабмін анонсував збільшення пенсій вдвічі: коли?

16.09.2021

Цена на электричество в Украине может вырасти вдвое

16.09.2021

Владельцы карт ПриватБанка могут получить на счет до 1000 гривен: условия

16.09.2021
Back to top button