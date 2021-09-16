Ціна на електрику в Україні може зрости удвічі

Днями президент України Володимир Зеленський затвердив сумнозвісну ініціативу Ради національної безпеки та оборони України, що стосується нейтралізації загроз у галузі енергетики. Реалізація такого рішення РНБО може суттєво вплинути на вартість електрики в країні. За прогнозами експертів, ціни на внутрішньому енергоринку зростуть ледь не удвічі.





Національній комісії з регулювання енергетики та компослуг вже порекомендували переглянути максимальну ціну електроенергії та підвищити її до економічно обґрунтованого рівня. По суті це буде найвища ціна ресурсу поміж усіх учасників ринку.

Найбільше в Україні наразі вартує «зелена енергетика». Її ринкова ціна подекуди сягає 8 грн за кіловат. Виходить, що за рекомендацією президента та РНБО, Нацкомісія змушена буде підняти вартість електроенергії щонайменше у 2 рази. Нагадаємо, що зараз максимальна дозволена ціна, за якою учасники енергоринку можуть продавати свій ресурс, знаходиться на рівні 4 грн за кіловат. А в нічні години й того менше – 2 грн за кВт*год.

Відомо, що таке неоднозначне рішення РНБО насправді належить перу Міненергетики. Тож пряме відношення до ініціативи з підвищення цін має міністр енергетики України Герман Галущенко, якого позаочі називають «людиною Рината Ахметова».

Якщо ж згадати, що вагома частка бізнесу українського олігарха «зав’язана» на енергетичній галузі, ініціатива Галущенка вже не виглядає такою прозорою. Адже від підвищення максимальної ціни електрики на енергоринку країни в першу чергу виграє саме приватна генерація.

Не зважаючи на перипетії енергетичного ринку України, на ціну світла для населення рішення РНБО поки що ніяк не вплине. За затвердженою програмою уряду, із 1 жовтня ми платитимемо лише по 1,44 грн за кіловат. Така ціна буде актуальною для громадян, які не перевищують місячного ліміту у 250 кВт*год. Натомість можуть суттєво подорожчати продукти харчування та промтовари.