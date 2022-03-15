В Украине заработал уникальный тип мобильного интернета

Тройка самых крупных операторов Украины Vodafone, Киевстар и lifecell объявили о запуске еще одной услуги в рамках национального роуминга. Кроме звонков и СМС абоненты смогут также пользоваться мобильным интернетом. Об этом телеком-операторы на днях объявили в совместном пресс-релизе.





Согласно сообщению компаний, отключаясь от сети «родного» оператора абонент не потеряет интернет-соединение. В сетях двух других сотовых компаний ему будет доступен мобильный интернет 2G и 3G со скоростью 512 кбит/с. Таких параметров вполне достаточно для использования мессенджеров, а также поиска в интернете необходимой информации.

Доплачивать за интернет в других сетях украинцам не придется. Так же, как звонки и СМС, эта услуга будет тарифицироваться по ценам «родного» оператора.

Чтобы подключиться к национальному роумингу, не нужно связываться с оператором или отправлять какие-либо запросы. Сделать это каждый абонент может самостоятельно.

Клиентам операторов Vodafone и Киевстар для подключения к национальному роумингу нужно выполнить следующие действия:

отключить в настройках телефона автоматический выбор сети;

вручную выбрать ту сеть, которая работает в месте вашего нахождения.

Если переключить сеть не удалось, перезагрузите телефон и попробуйте снова.

Для абонентов оператора lifecell все еще проще. У них национальный роуминг включается автоматически, как только исчезает сеть своего оператора. Если же это вдруг не произошло, нужно попытаться сделать это вручную, как было описано выше.

Ведущие операторы страны также попросили абонентов не злоупотреблять национальным роумингом, чтобы не перегружать сеть. Они советуют украинцам каждый день возвращаться к своему оператору, если, конечно, есть такая возможность. Сделать это можно либо вручную, либо включив автоматический выбор сотовой сети.

Напомним, что возможность при необходимости менять сеть у отечественных абонентов появилась 7 марта. Так называемый национальный роуминг крупнейшие операторы страны запустили, чтобы обеспечить украинцам бесперебойную связь в любом уголке Украины. Благодаря этой услуге даже в случае повреждения вышки одного из операторов абонент сможет оставаться на связи с помощью сети другой сотовой компании.

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