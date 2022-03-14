С полок магазинов исчезли важные продукты: что уже нельзя купить

Военные действия на территории Украины повлекли за собой значительные проблемы с транспортной логистикой. Большие торговые сети прилагают значительные усилия, чтобы в каждом магазине были все необходимые товары. Но в регионах, где непрерывно ведутся бои, люди иногда не могут приобрести даже хлеб.





Страдают от нехватки продуктов и жители центральных регионов страны, а особенно южные и восточные области. Поставщикам приходится постоянно составлять новые маршруты для своих водителей, а украинцам приходится по нескольку дней наблюдать пустые полки в магазинах. В частности, жители Черкасщины, Николаевщины и нескольких других областей рассказывают о дефиците молочки, яиц, а также свежего мяса.

Торговые сети пытаются обеспечить работу как можно большего количества своих магазинов. Однако это им не всегда удается. В наиболее опасных городах, например, в Чернигове, Сумах, Херсоне, Мариуполе и частично в Киеве, многие супермаркеты просто закрылись.

Как сообщили представители Fozzy Group, в которую входят супермаркеты «Сильпо» и «Фора», между этими городами сейчас просто нет нормального транспортного сообщения. Да и принуждать персонал магазинов работать под обстрелами они не могут. Такого же мнения придерживаются и владельцы «Метро» и АТБ.

Что будет дальше?

Сейчас крупные торговые сети при содействии местных органов власти ищут возможности все же доставить необходимые продукты в самые опасные регионы страны. Рассматривают даже вариант подвоза продуктов к окрестностям города, откуда груз будут забирать местные волонтеры и представители ТРО.

Что касается центральных и южных областей, где люди также жалуются на пустые полки супермаркетов, вопрос будут решать за счет налаживания логистики. Ритейлеры уже сейчас прилагают все усилия, чтобы разработать новые безопасные маршруты транспортировки товара в обход регионов, где ведутся обстрелы. Также поставщики планируют перераспределить товары между складами таким образом, чтобы каждый регион своевременно получал все виды продукции и не чувствовал дефицита определенных групп товаров.

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