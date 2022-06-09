Куди рухається долар: експерт розповів, що буде з курсом до кінця року

Радикальне рішення Національного банку щодо підвищення облікової ставки з 10% аж до 25% здивувало багатьох учасників ринку. Та деякі експерти зробили власні висновки з такого кроку регулятора. Зокрема головний аналітик компанії Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що різким збільшенням облікової ставки НБУ натякає на майбутнє зростання курсу валют.





Сьогодні курс долара складає близько 36 грн. Якщо замість придбання валюти, розмістити ці кошти на депозити чи придбати за них облігації з прибутковістю 25%, отримаємо 45 грн. Тобто фактично збільшення дохідності вкладів готує українців до неминучого валютного стрибка, орієнтуючи їх на ослаблення гривні до 45 грн/дол.

Шляхом підняття облікової ставки регулятор по суті зрівняв прибутковість від покупки валюти із інвестуванням. Адже замість купувати долари чи євро, можна придбати українські ОВГЗ, які принесуть дохід у 22-25%.

Ще однією альтернативою придбанню валюти є депозит. Така форма інвестиції є більш звичною для українців, та й відсотки у банках, через збільшення облікової ставки, незабаром підскочать до 20%. Не кажучи вже про те, що вклади українців до кінця війни гарантуються державою у повному обсязі.

Загалом Андрій Шевчишин бачить у діях Національного банку підтвердження своєї теорії щодо підвищення курсу. Раніше експерт вже оприлюднив такий прогноз, обіцяючи українцям, що до кінця року долар зупиниться на ставці 45 грн/дол. І схоже він не помилився.

За словами фінансового аналітика, більш оптимістична картина на валютному ринку можлива лише у випадку чималих фінансових вливань в економіку України. Наприклад, отримання коштів, що знаходяться на заморожених рахунках росії у США та Європі. Однак міжнародні партнери України з цим поки що не поспішають. Тож підвищення курсу валют до 45 грн за долар схоже таки не уникнути.