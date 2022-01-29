40 грн. за куб: мешканцям цих українських міст не позаздриш

З 1 лютого платіжки мешканців низки українських міст суттєво потяжчають. Платити доведеться майже по 40 грн за кубометр використаного пального. Причиною такого раптового стрибка стали неправильні розрахунки ГК «Нафтогаз Трейдинг» щодо кількості газу, необхідного споживачам для проходження опалювального сезону.





Увесь ресурс, що не вписується в передбачену постачальником норму, доведеться оплатити за ринковою ціною, яка вже давно піднялася вище 1 євро за кубічний метр.

Не співпадаючий з реальністю прогноз «Нафтогазу» вже встиг загнати у величезні борги цілу низку українських теплопостачальників. Нестачу відміряного НАКом ресурсу вони почали відчувати ледь не з листопада. А далі, в міру похолоданням, збільшувалися й витрати газу поза нормою, за які ТКЕ доводилося доплачувати з власної кишені.

Оскільки кожен куб, що перевищував норму «Нафтогазу», вартував тепловикам вже не 7,42 грн, а всі 30, а то й 40 грн за куб, низка дрібних місцевих ТКЕ взагалі не змогли розрахуватися за січневий газ. Серед таких боржників теплові підприємства Жовтих Вод, Теплодару, Миргороду, Нововолинська, Херсону та ще кількох українських міст. Тож мешканцям цих регіонів, через неплатоспроможність їхніх постачальників тепла, доведеться перейти на обслуговування до постачальника останньої надії (ПОН).

Клієнтам, що звертаються до «Нафтогазу» як до ПОН, компанія пропонує доволі невигідні умови постачання ресурсу. По-перше, газ такі споживачі можуть отримувати лише протягом 2 місяців. А по-друге, його вартість буде постійно змінюватися в залежності від ціни на ринку. Тобто в останні два місяці опалювального сезону, коли українці витрачають найбільше газу, їм доведеться платити близько 40 грн за один кубічний метр.

Врятувати положення як споживачів, так і тепловиків, могло б корегування норми споживання, розрахованої «Нафтогазом». Однак національний постачальник навідріз відмовився це зробити, не зважаючи на численні прохання профільної асоціації тепловиків України «Укртеплокомуненерго». Наразі ж члени асоціації звернулися до енергетичного комітету парламенту з проханням розглянути ситуацію, що виникла, та допомогти місцевим теплопостачальникам вийти з неї без шкоди для побутових споживачів.

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