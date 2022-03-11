Українські банки вирішили заробити на біженцях: ввели величезні комісії

Із впровадженням військового стану українські банки виявили неабияку лояльність до своїх клієнтів. Більшість фінустанов скасували комісію за зняття коштів у банкоматах, а деякі навіть оголосили боржникам кредитні канікули. Натомість біженцям, що втікаючи від бомбардувань виїхали за кордон, пощастило менше. За користування власними заощадженнями в країнах ЄС їм доводиться добряче доплачувати.





Не таємниця, що для українців улюбленою валютою завжди був долар. Більшість наших співвітчизників тримають свою «заначку» на банківському рахунку саме у валюті США. Однак країни, до яких зараз масово мігрують українці, переважно є членами ЄС та послуговуються євро. Тож нашим громадянам фактично доводиться розраховуватися у євро доларовими картками, що передбачає постійну конвертацію валюти.

Та це було б ще півбіди. Як виявилося Україна, на відміну від країн ЄС, належить до зони обігу долара. А це означає що пряма конвертація валюти США у євро за правилами Нацбанку просто не можлива. Долари з рахунку українця наші банки спершу переводять у віртуальні гривні, а вже потім у євро. Тобто при оплаті будь якого товару чи послуги в країнах Європи гроші українців по суті проходять подвійну конвертацію.

На сьогоднішній день при фіксованому курсі долара 29,25 грн/дол та курсі євро на рівні 33,17 грн/євро українці втрачають на подвійній конвертації близько 2% своїх грошей. Тобто якщо на рахунку було 5 тис дол, при переводі у європейську валюту можна втратити до 100 євро. Величенька комісія, чи не так?

Проте в українських банках таку непатріотичну систему обслуговування вважають цілком нормальною. А в державному Укрексімбанку навіть присоромили клієнтів, що скаржаться на несправедливу конвертацію. У фінустанові зазначили, що виручені від подвійного обміну гроші йдуть на армію, тож громадянам не варто шкодувати за втраченим. Однак власників доларових рахунків таке пояснення не заспокоює. Адже перевірити, куди саме йде комісія з обміну валюти – на ЗСУ, чи на премії для керівництва банку – нажаль неможливо.

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