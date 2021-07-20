Сумна п’ятірка: названі категорії пенсіонерів, які можуть не отримати пенсії

Деяким українцям можуть вже незабаром відмовити у виплаті пенсій. Всьому виною перевірка Міністерства фінансів. У відомстві вирішили з’ясувати, чи відповідають пенсіонери, які наразі отримують щомісячні виплати та надбавки, усім вимогам Пенсійного фонду.





Таким чином деяким пенсіонерам може загрожувати навіть цілковите позбавлення пенсій. У пенсійному фонді України перелічили усі категорії громадян, яких за актуальним законодавством держава має повне право позбавити щомісячного доходу.

Зокрема втратити пенсію можуть:

українці, що сфальсифікували свої пенсійні документи;

громадяни, що припустилися помилки у прізвищі в процесі оформлення пенсійних документів;

пенсіонери, що протягом довгого часу проживають за кордоном;

особи, що не отримують призначені їм виплати більш ніж 6 місяців;

громадяни, що змінили прописку, або є внутрішньо переміщеними особами, й не повідомили про зміни у Пенсійний фонд.

Звісно, рішення щодо позбавлення пенсії можна буде оскаржити у суді. Та для цього потрібні законні підстави й відповідні докази. Перш ніж подавати в суд, варто все ж таки звернутися до Пенсійного фонду України. Хоча як виявилося, самому ПФУ жодне судове рішення для позбавлення громадянина пенсії не потрібне. Адже відомство має відповідні повноваження.

Тема щодо доцільності здійснення пенсійних та соціальних виплат деяким категоріям громадян підіймається у владних колах вже не вперше. Зокрема нещодавно, під-час проведення «круглого столу» з приводу позбавлення пенсій та відповідних судових рішень, усі присутні мали можливість ознайомитися із цікавою інформацією.

Галина Третякова, що головує у профільному комітеті ВРУ з питань соцзабезпечення, зауважила, що наразі держава не в змозі виконати всі рішення судів щодо пільг та пенсійних виплат. Для цього потрібно або підвищувати податки, або ж скорочувати кількість пільговиків. Експертка висловила думку, що за прикладом країн Євросоюзу соціальні стандарти в Україні варто знизити принаймні на 20%.