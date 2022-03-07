Украина хочет, чтобы Россию отключили от «облака»: какие сервисы могут перестать работать

Украинские чиновники попросили компанию Microsoft разбавить россиян доступ к своим облачным сервисам, в частности GitHub, Azure и Skype. Отключение от популярных веб-служб вернет граждан РФ в далекое технологическое прошлое. К тому же цифровая изоляция приведет к существенным препятствиям для работы программистов и других специалистов цифровой калуги.





В своем официальном обращении к руководству компании Microsoft глава Минцифры Михаил Федоров попросил о немедленной блокировке популярных сервисов GitHub, Azure и Skype для всех граждан России. Министр подчеркнул, что необходимо вернуть оккупантов к тому времени, когда в Европе последний раз пролилась кровь мирных жителей. А тогда, как все мы знаем, облака были лишь в небе, а общение происходило с помощью обычной почты.

Михаил Федоров отметил необходимость полной цифровой изоляции россиян. Отключение самых масштабных сервисов Microsoft позволит достичь этой цели и вернуть государство-агрессора в технологический каменный век.

Каких возможностей лишит Россию Microsoft?

Облачные сервисы всемирно известного техногиганта могут лишить россиян множества удобных функций, а некоторым техническим специалистам даже предотвратят дальнейшую работу.

Например, сервис GitHub является крупнейшим в мире веб-ресурсом, используемым IT-специалистами для хостинга проектов. С его помощью становится возможным совместная работа разработчиков над одним проектом.

Azure – это специальная облачная служба для осуществления вычислений. Она значительно упрощает выполнение приложений, ведение разработок и позволяет хранить различные данные на облачных серверах.

Еще один сервис, без которого могут вскоре остаться окупанты – это Skype. Популярное приложение обеспечивает видео-, аудио- и текстовую связь между гаджетами. А еще – позволяет звонить по телефону на обычные мобильные номера, правда уже за дополнительную плату.

Так что утверждение о возвращении России по крайней мере на полвека в прошлое вряд ли можно считать преувеличением. Ведь отключение столь необходимых в современном мире веб-сервисов оставит множество россиян без связи, доступа к информации, а некоторых и без источника дохода.

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