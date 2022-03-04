Украинцам будут раздавать продуктовые наборы: что это такое

Украинцы, принадлежащие к льготным категориям населения, получат бесплатные продуктовые подарки. В них войдут так называемые социальные товары, имеющие долгий срок хранения, как крупы, консервы, или макаронные изделия.





О введении такой инициативы сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины. В разработке данного проекта социальной помощи также участвовало Министерство экономики. В то же время реализацию инициативы взял на себя отечественный бизнес.

В социальные продуктовые наборы войдут:

крупы;

макаронные изделия;

хлопья;

консервы;

сухое печенье;

сгущенное молоко;

сахар;

подсолнечное масло.

Продовольственную помощь получат одинокие украинцы пожилого возраста, граждане с инвалидностью, многодетные семьи и другие уязвимые категории населения. Сбор данных о нуждающихся в помощи граждан в каждом регионе обеспечат местные социальные службы.

Как сообщил член правления компании “Укрзалізниця” Сергей Лещенко, для воплощения благотворительной инициативы в жизнь уже был создан специальный координационный штаб. Присоединиться к доброму делу и помочь малоимущим гражданам своей продукцией может каждый производитель.

Украинским бизнесменам предлагают приобщиться к инициативе, позвонив в координационный центр по номерам: 050-437-50-70, 095-268-32-29, 067-678-59-13, 067-678-59-16. Также предприниматели могут заполнить специальную форму Google.

Известно, что к социальной инициативе уже присоединилось несколько аграрных ассоциаций, в частности, Украинский клуб аграрного бизнеса, а также Всеукраинский Аграрный Совет. Благодаря активности и четкой гражданской позиции отечественных производителей, первые грузовики с продуктами питания уже отправились в направлении регионов, наиболее пострадавших от боевых действий.

Напомним, что, несмотря на военное положение, украинские супермаркеты продолжают бесперебойно обеспечивать украинцев продовольствием и продуктами первой необходимости. Популярные украинские сети супермаркетов, как АТБ, Сільпо и VARUS заверили граждан, что проблем с продуктами не будет и дальше.Ведь компании уже успели несколько скорректировать маршруты доставки в соответствии с потребностями населения.

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