В Украине заработали новые правила выдачи наличных денег в одни руки

Национальный банк Украины обновил правила снятия наличных денег и осуществления переводов для украинцев. С 1 мая регулятор смягчил ограничения, установленные в первый день войны в Украине. Теперь граждане смогут даже снимать деньги со своих валютных счетов, хоть и в строго лимитированном количестве.





О новых условиях осуществления финансовых операций Национальный банк сообщил в своем обращении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как изменились правила:

разрешено снимать средства с валютных счетов на сумму до 30 тыс. грн в сутки;

со счета предприятия разрешается снимать любое количество наличных денег, если предприятие обеспечивает выполнение мобилизационных планов;

в населенных пунктах, где существует угроза нападения российских войск, разрешено выдавать все деньги с карты, если, конечно, такая сумма есть в кассе банка;

запрещается получать и посылать средства на карты белорусов и россиян;

прежде всего НБУ рекомендует пополнять запасы наличных денег в тех торговых точках, где есть возможность рассчитываться карточками.

Все эти изменения были внесены постановлением правления украинского Нацбанка №30 от 1 марта 2022-го года. Этим постановлением регулятор скорректировал правила, утвержденные постановлением №18 от 24 февраля. Напомним, что в этом постановлении снимать наличные с валютных счетов полностью запрещалось.

При этом лимит на снятие наличных с гривневых счетов остается неизменным – 100 тыс. грн в сутки. Также актуальным остается запрет на приобретение иностранной валюты, установленный Национальным банком еще 24 февраля, в первій день войны в Украине. Вместе с тем обменять долларовые сбережения на гривны граждане могут в любом банке страны.

Напомним, что НБУ никоим образом не ограничивает для украинцев возможность расчета картами и даже рекомендует оплачивать свои покупки безналично. Ведь в условиях военного времени производить инкассацию стало крайне сложно.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿