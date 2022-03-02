В Україні запрацювали нові правила видачі готівки в одні руки
Нацбанк дещо послабив фінансові обмеження для українців.
Національний банк України оновив правила зняття готівки та здійснення переказів для українців. З 1 травня регулятор пом’якшив обмеження, які були встановлені у перший день війни в Україні. Тепер громадяни зможуть навіть знімати гроші зі своїх валютних рахунків, хоч і в строго лімітованій кількості.
Про нові умови здійснення фінансових операцій Національний банк повідомив у своєму зверненні, опублікованому на офіційному сайті відомства.
Як змінилися правила:
- дозволено знімати кошти з валютних рахунків у сумі до 30 тис. грн на добу (близько 1 тис. дол);
- з рахунку підприємства дозволяється знімати будь-яку кількість готівки, якщо це підприємство забезпечує виконання мобілізаційних планів;
- в населених пунктах, де існує загроза нападу російських військ, дозволено видавати всі гроші з карти, якщо звісно така сума є в касі банку;
- забороняється отримувати та надсилати кошти на карти білорусів і росіян;
- перш за все НБУ рекомендує поповнювати запаси готівки у тих торгових точках, де є можливість розраховуватися картками.
Усі зазначені зміни було внесено постановою правління українського Нацбанку №30 від 1 березня 2022-го року. Цією постановою регулятор скорегував правила, які було затверджено постановою №18 від 24 лютого. Нагадаємо що в цій постанові знімати готівку з валютних рахунків повністю заборонялося.
При цьому ліміт на зняття готівки з рахунків у гривнях залишається незмінним – до 100 тис. грн на добу. Також актуальною залишається заборона на придбання іноземної валюти, яку Національний банк встановив ще 24 лютого. Натомість обміняти доларові заощадження на гривні громадяни можуть у будь-якому банку країни.
Нагадаємо, що НБУ жодним чином не обмежує для українців можливість розрахунку картками та навіть рекомендує оплачувати свої покупки безготівково. Адже в умовах військового часу здійснювати інкасацію вкрай складно.