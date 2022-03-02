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В Україні запрацювали нові правила видачі готівки в одні руки

Нацбанк дещо послабив фінансові обмеження для українців.

03.03.2022
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Національний банк України оновив правила зняття готівки та здійснення переказів для українців. З 1 травня регулятор пом’якшив обмеження, які були встановлені у перший день війни в Україні. Тепер громадяни зможуть навіть знімати гроші зі своїх валютних рахунків, хоч і в строго лімітованій кількості.


Про нові умови здійснення фінансових операцій Національний банк повідомив у своєму зверненні, опублікованому на офіційному сайті відомства.

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Як змінилися правила:

  • дозволено знімати кошти з валютних рахунків у сумі до 30 тис. грн на добу (близько 1 тис. дол);
  • з рахунку підприємства дозволяється знімати будь-яку кількість готівки, якщо це підприємство забезпечує виконання мобілізаційних планів;
  • в населених пунктах, де існує загроза нападу російських військ, дозволено видавати всі гроші з карти, якщо звісно така сума є в касі банку;
  • забороняється отримувати та надсилати кошти на карти білорусів і росіян;
  • перш за все НБУ рекомендує поповнювати запаси готівки у тих торгових точках, де є можливість розраховуватися картками.

Усі зазначені зміни було внесено постановою правління українського Нацбанку №30 від 1 березня 2022-го року. Цією постановою регулятор скорегував правила, які було затверджено постановою №18 від 24 лютого. Нагадаємо що в цій постанові знімати готівку з валютних рахунків повністю заборонялося.

При цьому ліміт на зняття готівки з рахунків у гривнях залишається незмінним – до 100 тис. грн на добу. Також актуальною залишається заборона на придбання іноземної валюти, яку Національний банк встановив ще 24 лютого. Натомість обміняти доларові заощадження на гривні громадяни можуть у будь-якому банку країни.

Нагадаємо, що НБУ жодним чином не обмежує для українців можливість розрахунку картками та навіть рекомендує оплачувати свої покупки безготівково. Адже в умовах військового часу здійснювати інкасацію вкрай складно.

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03.03.2022
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