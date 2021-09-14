Отримати посилку з-за кордону в Україні стане набагато важче

Отримати відправлення з іншої країни без документів буде неможливо. Такою є основна теза законопроекту, який днями затвердив фінансовий комітет Верховної Ради України. Автори документу стверджують, що зміни допоможуть зменшити обсяги контрабанди з-за кордону. Тим часом поштові оператори б’ють на сполох, передчуваючи майбутній колапс на ринку доставки.





Як отримуватимуть посилки з-за кордону

Згідно із прийнятим законопроектом, забрати своє відправлення, що було доставлене з іншої країни, клієнт зможе лише пред’явивши свій паспорт та ідентифікаційний код. Тобто можливість отримати посилку в поштоматі автоматично «відпадає». Внаслідок впровадження такого обмеження відділення будуть переповнені, а час отримання відправлень може збільшитися у кілька разів.

Тим часом ініціатори змін у парламенті навпаки підкреслюють позитивний ефект від запровадження жорсткіших обмежень. Адже документ у першу чергу покликаний прискорити та зробити більш ефективним митний контроль стосовно товарів, що пересилаються у міжнародних експрес-відправленнях та поштою. Тобто провезти контрабанду у посилках стане майже неможливо.

Позатим для здешевлення та спрощення процесу адміністрування посилок законопроектом передбачається створення спеціальних е-реєстрів міжнародних відправлень. Інформацію для такої бази даних, за задумом парламентарів, надаватимуть самі оператори.

Поштові оператори незгодні збирати дані клієнтів

Поштові служби України наголошують на складності процедури збору даних своїх клієнтів для е-реєстру. Замовляючи товари на міжнародних торгових майданчиках, як то Amazon, чи eBay, людині не потрібно повідомляти паспортні дані та ідентифікаційний номер. Таким чином уся відповідальність за збір та верифікацію даних лягає лише на поштових операторів, які до цього взагалі не готові.

«Через нас проходять мільйони відправлень щомісяця. Щоб зібрати паспортні дані зі стількох людей потрібно суттєво збільшувати штат. Та й взагалі верифікація даних повинна відбуватися при покупці, а не під час доставки та оформлення на митниці», – зазначає Юрій Беневітський, директор Nova Poshta Global.

Отож зміни у порядку отримання відправлень найбільше вплинуть на рівень сервісу поштових операторів та служб експрес-доставки. Замовляти товари з AliExpress, Amazon та інших торгових майданчиків стане набагато складніше. При цьому на кількість контрабанди, що ввозиться в країну, нова система навряд вплине. Адже більшість нелегально ввезених товарів проникає на територію України у фурах та залізничних контейнерах, а не у поштових відправленнях.