Россияне воруют данные украинцев с помощью смартфонов

Россия использует против украинцев самые коварные и грязные методы войны. В частности, стало известно, что хакеры из страны-оккупанта атакуют смартфоны и другие гаджеты украинцев с помощью фишинга. Однако граждане могут легко испортить планы оккупанта, придерживаясь элементарной кибергигиены.





Фишинговые атаки россияне осуществляют с помощью электронных писем с прикрепленными файлами или ссылками. Если пользователь откроет файл, то заразит своє устройство вирусом. Таким образом, враг получит доступ к данным, содержащимся на телефонах, планшетах или компьютерах украинцев, а также к их банковским картам и аккаунтам в соцсетях.

Как утверждают в Госспецсвязи, фишинговые атаки могут осуществлять и с помощью мессенджеров. Сообщение от неизвестного пользователя может содержать ссылку, напоминающую адрес одного из популярных интернет-ресурсов. Поэтому пользователь может открыть его просто «на автомате», считая, что ему прислали интересную и важную информацию.

Чтобы уберечься от кибератаки, украинцам следует быть крайне осторожными с сообщениями и е-мейлами от неизвестных отправителей. Не переписывайтесь с незнакомцами и не открывайте сомнительные ссылки. Ведь таким образом можно случайно предоставить врагу важную информацию, в частности, данные о расположении украинских войск или ключевых объектов инфраструктуры.

Следует отметить, что хакер не может получить доступ к электронному устройству, если его пользователь не откроет зараженный файл или ссылку. Поэтому украинцы могут самостоятельно остановить кибератаку врага, соблюдая элементарные правила безопасности в сети.

Напомним, что в поддержку Украины выступило известное хакерское сообщество Anonymous. Члены организации развернули настоящую кибервойну против оккупанта. В частности, хакеры уже успели сломать пропагандистский портал Russia Today, несколько правительственных сайтов и российских телеканалов. Однако, судя по видеообращению хакеров к российским властям и президенту Владимиру Путину, это далеко не последняя цифровая диверсия против страны-оккупанта.

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