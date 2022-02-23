В Украине решили запустить новые гривны

В Украине намерены запустить цифровой эквивалент национальной валюты. Такую новость на днях обнародовал заместитель главы Минцифры Александр Борняков. Он отметил, что «государственная крипта» станет доступной для украинцев уже в конце текущего года. Сейчас же цифровые гривни тестируют в рамках нескольких пилотных проектов.





Украина на сегодняшний день является одним из лидеров в области создания собственной цифровой валюты. Ее опережают только Китай, Франция и Швейцария, где система расчетов цифровой нацвалютой уже прошла испытания и была частично воплощена в жизнь.

Несмотря на свое сходство с криптой, так называемые CBDC (Central Bank Digital Currency) являются совсем другим видом валюты. Ведь такие деньги генерируются непосредственно центральным банком, а значит, полностью подчиняются властям страны, в которой были выпущены. В то время как обычная «крипта» дает своим владельцам почти неограниченные возможности и не контролируется государственными структурами.

По словам Александра Борнякова, цифровые гривны будут реализовываться на нескольких известных блокчейнах: Ethereum, Stellar и Near. Такое решение, в частности, может повлиять на стоимость криптовалют, связанных с этими системами. Не говоря уже о том, что создание «криптогривен» повысит уровень образованности населения в области цифровых денег и вызовет очередную волну популярности криптовалют.

Для каких операций можно будет использовать украинские CBDC пока точно неизвестно. К примеру, в Китае цифровыми юанями, которые власти страны раздали жителям одной из провинций в рамках эксперимента, можно было оплачивать проезд на общественном транспорте и услуги велопроката.

Но вполне возможно, что в скором времени список операций, для которых можно использовать CBDC, существенно возрастет. В январе одна из популярнейших в мире платежных систем Visa подписала договор с блокчейн-компанией ConsenSys. Вместе они планируют создать специальный модуль, благодаря которому центробанки и другие финансовые структуры смогут интегрировать в свою систему CBDC-сети. А это значительно упростит использование цифровых денег для обычных граждан.

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