Студент кинув навчання заради майнінгу та став мільйонером

Техасець Джон Пол Барік став криптомільйонером ледь досягнувши 20-річного віку. Торгівля біткоїнами була його хобі ще у шкільному віці. А пізніше допомогла створити справжню майнінгову імперію.





Вперше уродженець Остіна придбав «крипту» ще у 2012 році. На 20 біткоїнів він тоді витратив усі свої заощадження – 1400 дол. Хлопчина, якому на той момент було лише 15 років, почав торгувати криптовалютою, паралельно навчаючись у старшій школі. Справи йшли добре, однак Джон і уявити не міг, що дитяче захоплення згодом зробить його мільйонером.

Та простого перепродажу крипти хлопцеві скоро стало замало. Тож у 2017 році він створив у батьковому гаражі першу майнінгову установку.

«Я запускав майнери у звичайних коробках з-під молока, а відеокарти для них скуповував на eBay», – розповідає Барік.

Батьки підтримували захоплення сина й усіляко йому допомагали. Тож вже за кілька років Джону вдалося розширити свій майнінговий бізнес, та навіть найняти на роботу кількох друзів. Разом вони створювали установки для майнінгу, та продавали їх у інтернет-магазинах. Це заняття принесло молодому американцю його перші 2 мільйони доларів.

Та той момент Барік вже навчався в Університеті Північної Кароліни. Та відчувши смак успіху, кинув коледж, повністю присвятивши себе улюбленій справі. Тоді саме відбувся різкий стрибок курсу біткоїна. Тож Джон вирішив переїхати від батьків, та орендував приміщення для власної майнінгової ферми.

Зараз молодому криптомільйонеру 24 роки. Він володіє криптофермою із 1300 комп’ютерів, які обслуговують 23 штатних працівники. За добу такий бізнес приносить Баріку понад 40 тис. дол. прибутку.

Проте зароблені гроші хлопець витрачає з розумом. Більшу частину свого доходу він призначає на розширення бізнесу. Зокрема зараз у планах підприємця відкриття ще одного офісу своєї компанії у штаті Оклахома. Не забуває 24-річний мільйонер і про відпочинок та улюблені хобі.

«Я обожнюю подорожувати, кататися за лижах та проводити час на пляжі», – поділився Джон Барік.

Керівництво масштабним бізнес-проектом не заважає американцю жити повним життям та отримувати насолоду від улюбленої справи.