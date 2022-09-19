Черное десятилетие: двум знакам зодиака до 2032 года придется пережить немало бед

К 2032 году жизнь двух знаков зодиака превратится в настоящую «полосу препятствий». Их ждут неприятные изменения, к которым придется адаптироваться. Однако трудности только укрепят их характеры и сделают более уверенными в себе.





Астрологи утверждают, что самым плохим следующее десятилетие станет для Раков и Весов. Чтобы справиться с проблемами, придется выйти из зоны комфорта и поставить себя в крайне необычные условия.

Рак

Родившиеся под этим созвездием до 2026 года будут страдать от бесконечных проблем. Все их планы разрушатся, появятся финансовые неурядицы, а возможно и долги. Представители знака попадут в неприятную историю и станут объектом для многочисленных сплетен. Поэтому им вероятнее всего придется уволиться с работы и переехать в другой город. Больно поразит Раков и предательство самого близкого человека.

Но уже с 2027 года дела начнут постепенно налаживаться. Хотя уроженцы знака все равно будут ходить «по тонкому льду», рискуя в любую минуту снова сорваться в пропасть. Поэтому им нужно постоянно быть настороже. Астрологи советуют больше времени уделять второй половинке и детям. Хотя и о работе забывать не нужно, дабы не потерять свое место.

Весы

К 2032 году единственным положительным эпизодом в жизни Весов станет знакомство с будущей женой или мужем. Остальные аспекты жизни будут только разочаровывать представителей знака. Они ссорятся с начальником и едва не потеряют работу. Этот конфликт в лучшем случае завершится значительным понижением зарплаты. Такие нелестные новости затянут Весов в глубокую депрессию, выкарабкаться из которой будет крайне сложно.

В период до 2025 года уроженцы знака будут особенно остро ощущать нехватку денег. Но брать в долг астрологи не советуют, особенно у малознакомых людей. Из-за огромных процентов, которые попросят заемщики, Весы еще долго не смогут отдать долг.