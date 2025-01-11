Владельцы пенсионных карт Ощадбанка рискуют потерять все сбережения: у кого Пенсионный фонд отберет выплаты за последний год

Части украинских пенсионеров угрожает изъятие уже начисленных средств с пенсионных карт Ощадбанка. В группу риска попадет только одна категория пенсионеров – внутренне перемещенные лица. Их пенсионные счета могут «обнулиться» уже в ближайшие несколько месяцев. В Ощадбанке пояснили, кто именно и по каким причинам потеряет свои пенсионные сбережения.

Кто из пенсионеров останется без денег?

Об изъятии средств с пенсионных карт некоторых пенсионеров и возвращении их на счета Пенсионного фонда говорится в ст. 41 проекта бюджета на 2025 год. Такие меры будут применяться исключительно к пенсионерам, которые являются внутренне перемещенными лицами и получили этот статус до начала полномасштабной войны, то есть до 24 февраля 2022 года.

С карт пенсионеров переселенцев взыщут выплаченные ранее средства, если:

в течение года они не проводили никаких операций со своими картами, в частности не снимали наличные, не проводили безналичную оплату или перевод средств;

в течение шести месяцев не прошли обязательную процедуру физической идентификации.

Изымать средства будут только с карт Ощадбанка, так как счета пенсионерам, которые получили статус ВПО до 24 февраля 2022 года, открывались только в этом банке.

У кого не смогут забрать пенсию?

Изымать уже начисленные пенсионные выплаты будут только у пенсионеров-переселенцев, которые вовремя не прошли физическую идентификацию, а на их картах уже длительное время не происходило никаких движений средств. Однако существуют определенные обстоятельства, при которых Пенсионный фонд будет бессилен и не сможет выполнить предписания закона. В частности, изъять средства пенсионеров-ВПО не смогут, если их счета находятся под арестом или на них наложено любое другое обременение.

Тем не менее, в Ощадбанке также отметили, что изъятие пенсий с карт не является безвозвратным процессом. Пенсионный фонд может восстановить выплаты даже после полного «обнуления» карты пенсионера. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в филиал Пенсионного фонда или Ощадбанка. Тогда пенсионеру снова начнут выплачивать предусмотренные законом средства.