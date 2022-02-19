Для некоторых украинцев налог с зарплаты станет больше
Руководители предприятий и учреждений будут платить тройной социальный взнос.
Украинский Пенсионный фонд удивил очередным новшеством. В рамках борьбы с тенизацией рынка труда и так называемых «зарплатах в конверте» они решили изменить правила уплаты единого социального взноса. Кого коснутся изменения и сколько теперь украинцы будут платить в фонд будущей пенсии?
Новый законопроект, который внесет коррективы в размер ЕСВ и порядок его уплаты, уже разместили на официальном сайте Пенсионного фонда.
В нем говорится о следующих нововведениях:
- Директора предприятий и учреждений должны платить единый социальный взнос не с одной, а не менее чем с трех минимальных зарплат. То есть, даже если руководитель оформлен на минималку 6500 грн, в качестве ЕСВ он будет платить 22% от трех таких зарплат, то есть 4290 грн. Такая схема, по мнению ПФУ, поможет побороть массовое уклонение руководящего состава украинских предприятий от уплаты налогов.
- Размер единого соцвзноса, который работодатель платит за сотрудника с инвалидностью, должен составлять стандартные 22%, только если зарплата такого сотрудника по крайней мере втрое превышает минимальную. В случае получения работником с инвалидностью зарплаты ниже 19500 грн, ЕСВ рассчитывается по льготной ставке:
- 8,41% от размера заработной платы – для предприятий, где работают граждане с инвалидностью;
- 5,5% – для организаций, где работников-инвалидов более 50%;
- 5,3% – для общественных организаций, а также предприятий лиц с инвалидностью, где более 50% работников также являются инвалидами.
Свою революционную инициативу в Пенсионном фонде обосновывают статистическими данными, согласно которым работодатели намеренно оформляют на работу лиц с инвалидностью, чтобы сэкономить на налогах.
В частности, из 444,3 тысячи украинцев с инвалидностью значительная доля имеет более одного официального рабочего места. Около 400 человек трудоустроены одновременно в 5 и более предприятиях и учреждениях. Иногда количество должностей, на которых находится гражданин-инвалид, доходит даже до нескольких десятков. Причем, организации, в которых они будто бы работают, могут находиться в совершенно разных регионах страны.