Для некоторых украинцев налог с зарплаты станет больше

Украинский Пенсионный фонд удивил очередным новшеством. В рамках борьбы с тенизацией рынка труда и так называемых «зарплатах в конверте» они решили изменить правила уплаты единого социального взноса. Кого коснутся изменения и сколько теперь украинцы будут платить в фонд будущей пенсии?





Новый законопроект, который внесет коррективы в размер ЕСВ и порядок его уплаты, уже разместили на официальном сайте Пенсионного фонда.

В нем говорится о следующих нововведениях:

Директора предприятий и учреждений должны платить единый социальный взнос не с одной, а не менее чем с трех минимальных зарплат. То есть, даже если руководитель оформлен на минималку 6500 грн, в качестве ЕСВ он будет платить 22% от трех таких зарплат, то есть 4290 грн. Такая схема, по мнению ПФУ, поможет побороть массовое уклонение руководящего состава украинских предприятий от уплаты налогов. Размер единого соцвзноса, который работодатель платит за сотрудника с инвалидностью, должен составлять стандартные 22%, только если зарплата такого сотрудника по крайней мере втрое превышает минимальную. В случае получения работником с инвалидностью зарплаты ниже 19500 грн, ЕСВ рассчитывается по льготной ставке: 8,41% от размера заработной платы – для предприятий, где работают граждане с инвалидностью;

5,5% – для организаций, где работников-инвалидов более 50%;

5,3% – для общественных организаций, а также предприятий лиц с инвалидностью, где более 50% работников также являются инвалидами.

Свою революционную инициативу в Пенсионном фонде обосновывают статистическими данными, согласно которым работодатели намеренно оформляют на работу лиц с инвалидностью, чтобы сэкономить на налогах.

В частности, из 444,3 тысячи украинцев с инвалидностью значительная доля имеет более одного официального рабочего места. Около 400 человек трудоустроены одновременно в 5 и более предприятиях и учреждениях. Иногда количество должностей, на которых находится гражданин-инвалид, доходит даже до нескольких десятков. Причем, организации, в которых они будто бы работают, могут находиться в совершенно разных регионах страны.

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