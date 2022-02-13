Ставки за кредитами зросли: скільки тепер коштуватиме позика для українців

Як зміняться ставки за кредитами, які фінансові установи пропонують українцям?





Національний банк України провів перерахунок процентних ставок за новими кредитами для українців у січні 2022 року.

Тепер процентна ставка у гривні становитиме 32,7% річних. Про це повідомляють у Національному банку України.

Це дещо вище, ніж у грудні 2021 року, коли відсоткова ставка становила 32% річних. При цьому відсоткова ставка за новими кредитами у валюті знизилася більш ніж у два рази, з 5,3% до 2,5%. Проте, з огляду на поточну політичну ситуацію брати доларовий кредит – не найкраща ідея.

Водночас, кредитні ставки в гривні для підприємств зросли з 10% до 10,4%. А валютні виросли на 0,1% і наразі становлять 3,4% річних.

Як повідомляють у Національному банку України, кредитний портфель банків першого місяця 2022 року зріс на 2,5% і склав 1070 мільярдів гривні.

До речі, українці зараз масово оформляють мікрокредити. Лише за 2021 рік загальна сума позик сягнула 49 мільярдів гривень. І це рекордний показник. У 2020 році загальна сума була на 261 мільйон гривень меншою.

Найпопулярніший спосіб взяти у борг – оформити кредит онлайн. На це потрібно кілька хвилин, а також номер телефону та електронна пошта. Однією з причин високого попиту є доступність. Проте відсоткова ставка в таких позиках зазвичай набагато вища, оскільки МФО закладають на суму ризики, пов’язані з несплатою боргу.

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