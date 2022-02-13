Астролог назвала найвдаліші дні та числа для різних знаків зодіаку

Ганна Зоріна розповіла, коли різним знакам зодіаку варто очікувати найвдаліших днів.





Одним щастить у вихідні, іншим у будні дні. Комусь подобається цифра 7, інші ж у захваті від 3. Астрологи знають, що кожен знак зодіаку має свої вдалі дні та дати.

Овни

Вдала цифра для цього знаку – 3. А найкращі дні для успішних звершень – вівторок. Цього дня можна досягти будь-якого успіху – як на роботі, так і в особистому житті.

Тельці

Тельцям особливо щастить у п’ятницю. Якщо до їхніх рук потрапляє щось із цифрою 6, то успіх їм гарантований.

Близнюки

Двоїстість близнюків дозволяє їм досягати успіху, коли на їхньому боці є вірний партнер. Найщасливіша цифра для них – 4. А найкращий день для важливих справ – середа.

Раки

Понеділок день тяжкий. Але не для цього знаку. Щасливе число для Раків – 2. Найкращий час, щоб загадати бажання – повний місяць. Зі спаданням Місяця бажання починають виконуватися.

Леви

Успіх на боці Левів рано-вранці. Найкраще їм досягати цілей у неділю, а щасливе число цього знаку – 1.

Діви

Цьому спокійному знаку подобається планування. Найкращий день для них – це середа, коли було достатньо часу на підготовку. Щаслива цифра – 4.

Терези

Нові ідеї приходять до цього знаку на природі. Найкращий день для Терезів – це п’ятниця, коли можна вибратися за місто. А щастить цьому знаку, коли поряд цифра 6.

Скорпіони

Скорпіони не вірять в успіх і не довіряють талісманам. Але все ж таки удачу їм приносить цифра 3, а найкращий день для нової справи – вівторок.

Стрільці

Представники знаку вміють досягати бажаного. Але якщо їм потрібна допомога Всесвіту, варто планувати важливі справи на четвер. А вдала цифра для них – 5.

Козероги

Для Козерогів щаслива цифра 7. Саме вона принесе їм успіх. А щастить цьому знаку щосуботи.

Водолії

Представники знаку люблять зміни. Їм потрібен рух, тому щасливе число для них – 8 – символ безкінечності. А успіх їм принесе субота – день змін.

Риби

Представники знаку постійно шукають свого місця. Їм варто внести трохи спокою у своє життя та звернути увагу на цифру 9. А найкращий день для успіху – це четвер.

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