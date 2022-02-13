У Мінцифри розповіли, як отримати безкоштовний смартфон від держави: покрокова інструкція

Старт державної програми заплановано на квітень 2022 року.





На форумі Diia Suumit українців старше 60 років порадували видачею безкоштовного смартфона від держави з пільговим тарифом на мобільний інтернет. Старт програми заплановано на квітень 2022 року.

Хто може отримати смартфон безкоштовно

Безкоштовно смартфон отримають вакциновані українці віком від 60 років. За статистикою, це близько 8,5 мільйона українців. І 42% вакциновано. Тобто близько 3,5 мільйонів пенсіонерів отримають смартфони, але цифра постійно зростає.

На яких умовах роздадуть смартфони

Зараз активно шукають виробника та постачальника гаджетів. Головні вимоги – сучасність та достатня функціональність, щоб можна було користуватися “Дія”, банківськими сервісами тощо.

Також зараз тривають переговори з мобільними операторами. Держава запропонує компенсацію за пільгові умови для пенсіонерів. Смартфон буде прив’язаний до особистих даних пенсіонера. Тобто передати його на користування іншій особі або використовувати з іншим номером буде неможливо.

Звідки фінансується програма

Фінансування буде з допомогою держбюджету. Додатково залучатимуться партнери з боку бізнесу, які захочуть підтримати проект.

Ключові дати

Прийом заявок з квітня 2022 року.

Старт видачі смартфонів з липня-серпня 2022 року.

Терміни проекту – до кінця 2023 року із можливим продовженням.

Які документи знадобляться

Паспорт, ІПН, ковід-сертифікат.

Як подати заявку

Заявку можна подати онлайн або особисто відвідати центр надання адміністративних послуг. Пройде автоматична перевірка за віком та наявністю повного курсу вакцинації. Потім буде надано можливість вибрати місце та дату отримання смартфона. У вказаний час пенсіонер зможе отримати смартфон, який повністю налаштований для роботи. А також матиме можливість пройти первинне навчання. Людям з інвалідністю та маломобільним передбачається можливість отримати гаджет через Укрпошту.

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