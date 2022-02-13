Українців заставили заповнити декларації: залишився тиждень

України, які отримують дохід та мають у власності майно, зобов’язані подати декларацію. Це стосується деяких ФОПів, кінцевий термін подання звіту настане 21 лютого. Ті, хто порушить правило, отримають штраф.





Граничні терміни сплати податків передбачені Податковим кодексом. У 2022 році вони будуть такими:

до 21 лютого – ФОП, крім тих, хто працює за спрощеною системою;

протягом 10 днів з моменту подання декларації для фізосіб, які закрили ФОП (крім тих, що працюють на спрощеній системі);

до 1 серпня особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Що буде, якщо не сплатити податки

За порушення правил сплати податків передбачено відповідальність. За несплату податку у встановлений термін, порушника очікує:

штраф 5% від сплаченої суми податку при затримці до 30 днів;

10% суми податкового боргу при затримці понад 30 днів.

Але й тут є винятки, наприклад:

якщо кошти з електронного рахунку зараховані на наступний банківський день, штрафи не застосовуються;

якщо порушено терміни сплати акцизного податку, то нарахують штраф у розмірі 10% від суми боргу.

А ось навмисна несплата податку карається штрафами у розмірі 25% від суми несплаченого податку. Повторне порушення протягом 1095 календарних днів або за прострочення оплати протягом 90 календарних днів штраф становитиме 50% суми боргу.

При цьому можна уникнути штрафу. Але лише за умови, що орган контролю не вручив або вручив із запізненням повідомлення платнику податків.

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