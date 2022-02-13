В Україні стрибне ціна на інтернет: провайдери пояснили, чому масово піднімають ціни

Інтернет-провайдери попередили, що у 2022 році тарифи на домашній та мобільний інтернет суттєво зростуть. Дротовий інтернет подорожчає на 20-30%. При цьому підвищення цін пов’язане не лише з інфляцією та держмитом, а й відтоком фахівців та проблемами із доступом до інфраструктури.





Українські провайдери зіштовхнулися із проблемою доступу до інфраструктури. Якщо у 2016 році за одну опору платили 7 гривень, то зараз це вже 19,5 гривень. Зі зростанням мінімальної зарплати ця цифра зростатиме.

Наразі доступ до інфраструктури – це проблема №1 для всіх провайдерів. Крім того, на подорожчання суттєво впливає запровадження нових держмит на ввезення оптоволокна. Вітчизняні підприємства не можуть задовольнити попит на ринку, тому ціни на кабель підвищуватимуться в майбутньому.

Враховуючи підвищення цін на енергоносії, відтік кадрів та прискорення темпів інфляції, у 2022 році вартість інтернету зросте на третину. І це не кінець.

Проблема відтоку кадрів

У сфері комунікаційних послуг працюють фахівці, які паралельно шукають роботу у великих містах чи за кордоном. Наразі оператори активно борються за цінні кадри із закордонними роботодавцями, а отже, змушені регулярно підвищувати оплату. До того ж, ВР постійно відкладає прийняття закону №2042 про доступ до інфраструктури. Якщо так буде далі, то вартість зростатиме навіть на 50%.

Чому дорожчає мобільний інтернет

У Київстар зазначають, що поступове підвищення цін на мобільний зв’язок спричинене тенденціями ринку. Йдеться про зростання інвестицій у розвиток інфраструктури та підвищення попиту на мобільний інтернет серед абонентів. Також варто відзначити підвищення вартості енергоносіїв.

Середній чек на абонента в Україні лише зменшується. Оператори змушені піднімати тарифи, щоб не працювати собі в мінус. Наприклад, середній чек зараз становить 86 гривень або 3 долари. Ще 10 років тому середній чек становив 5,2 доларів.

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