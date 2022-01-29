Дорогі кабелі підняли ціни на інтернет: скільки платитимемо в 2022 році

Інтернет-провайдери масово піднімають ціни. В Україні різко подорожчає інтернет. Також тарифи зростатимуть і у майбутньому.





Головна причина – збільшення витрат на кабелі та підвищення вартості енергоносіїв. Справа в тому, що кабельну продукцію не виготовляють в Україні, а при ввезенні треба сплачувати держмито.

Директор інтернет-провайдера NetAssint Максим Тульєв повідомляє, що ситуація не зміниться найближчим часом. Тому варто очікувати на підвищення ціни на інтернет приблизно на 20%. Це лише один із етапів подорожчання, до кінця 2022 року ціна зростатиме.

Причина в тому, що на ринку інтернет-провайдерів досить високий рівень конкуренції. Нині все, що можна зробити – перекласти 23,5% (держмито на ввезення кабельної продукції) на кінцевих споживачів. Загалом вартість інтернету та підключення зросте приблизно на 20%.

Тим часом фахівці стверджують, що шанси на відміну держмита на імпорт кабелів все ж таки є. Ймовірно, кабельну продукцію виведуть з номенклатури імпорту, на який поширені спеціальні митні правила. Це стосується товарів, які не виробляють в Україні. Мета лобістів – не кабелі для інтернету, а величезний ринок силового кабелю, за який зараз триває суттєва боротьба.

Варто зазначити, що підвищення цін більше відчують мешканці невеликих міст, де один або кілька постачальників інтернет-послуг. У великих містах більше провайдерів, тому за умов високої конкуренції суттєво піднімати ціни невигідно, оскільки клієнти перейдуть до конкурентів.

Загалом, ціна на інтернет зростатиме поступово протягом усього 2022 року. Особливо може зрости ціна інтернету з травня 2022 року, коли держава перестане стримувати ціни на тарифи.

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