В Україні заборонять вільний продаж популярних ліків

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що антибіотики в Україні можна буде купити лише за електронним рецептом.





Глава МОЗ попереджає, що вже з 1 квітня в аптеках не можна буде купити антибіотики вільно, як це відбувається зараз.

Деталі нововведення

Міністр охорони здоров’я стверджує, що впровадження електронного рецепту допоможе вирішити проблему з безконтрольним та нецільовим використанням антимікробних препаратів, а також запобігти розвитку антибіотикорезистентності.

Також Ляшко нагадує, що з 1 січня 2022 року в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу, запровадили облік використання антибіотиків із групи спостереження та резерву. Міністерство охорони здоров’я зможе контролювати, які антибіотики призначають пацієнтам у стаціонарі та з якою метою.

Навіщо контролювати продаж антибіотиків

Голова МОЗ пояснив, що контроль за продажем антибіотиків є необхідним кроком, щоб зберегти ефективність препаратів. Справа в тому, що неконтрольоване застосування антибактеріальних препаратів призводить до того, що патогенні мікроорганізми пристосовуються та стають невразливими. На тлі поширення коронавірусу люди почали масово приймати антибіотики для профілактики та боротьби з Covid-19, що є вкрай негативним.

Електронний рецепт на покупку ліків можна буде отримати у будь-якого лікаря, навіть якщо у вас із ним не укладено контракт. При цьому необхідно бути зареєстрованим у електронній системі охорони здоров’я.

З одного боку – це величезний крок у бік європейської медицини. Неконтрольований прийом антибіотиків не приведе ні до чого доброго. Бактерії пристосовуються до препаратів, тому у разі серйозної загрози ліки не зможуть допомогти хворому.

З іншого боку – ліки стануть недоступними для частини населення. З огляду на те, що в Україні гострий дефіцит сімейних лікарів, частина українців може залишитись без медичної допомоги. Як буде насправді, побачимо вже з початку квітня 2022 року, тобто за 2 місяці.

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