В Україні різко подорожчає інтернет: чи стане доступ до мережі розкішшю

Вартість інтернет-послуг в Україні почала зростати. За словами інтернет-провайдерів, тарифи зростатимуть і надалі. Головна причина – підвищення витрат на кабелі та здорожчання енергоносіїв. Річ у тім, що їх не виробляють в Україні, а при ввезенні потрібно сплатити додаткове держмито.





За словами директора інтернет-провайдера NetAssint Максима Тульєва, якщо ситуація не зміниться найближчим часом, варто очікувати чергового підвищення ціни на 20%.

Це пояснюється тим, що інтернет-провайдери працюють на дуже конкурентному ринку. Єдине, що зараз можна зробити, – перекласти 23,5% на плечі користувачів. Загалом очікується підвищення цін на інтернет та підключення приблизно на 20%.

Тим часом експерти стверджують, що шанси на скасування мита на імпортні кабелі все ж таки є. Найімовірніше виведення з номенклатури імпорту, який поширю’ спеціальні митні правила. Це більше стосується товарів, які не виробляють в Україні. Головна мета лобістів – не інтернет-кабелі, а величезний ринок силового кабелю, за який триває боротьба.

Нагадаємо, що раніше українців уже попереджали про підвищення тарифів на інтернет. Головна причина – подорожчання енергоносіїв та кабельної продукції.

Зростання цін сильно відчують мешканці невеликих міст, де один або кілька провайдерів. У великих містах подорожчання буде не таким суттєвим, адже в умовах високої конкуренції провайдери намагатимуться утримувати ціни. Водночас Україна – одна з небагатьох країн світу з найдоступнішим інтернетом. Мало де у світі можна отримати високошвидкісний безлімітний інтернет всього за 10 доларів на місяць. Навіть подорожчання на 20% не надто вплине на доступність інтернету.

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