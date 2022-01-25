В Украине резко подорожает интернет: станет ли доступ к сети роскошью

Стоимость интернет-услуг в Украине начала росте. По словам интернет-провайдеров, тарифы будут расти и в будущем. Главная причина – повышение расходов на кабели и подорожание энергоносителей. Дело в том, что их не производят в Украине, а при ввозе требуется оплатить дополнительную госпошлину.

По словам директора интернет-провайдера NetAssint Максимая Тульева, если ситуация не изменится в ближайшее время, то стоит ожидать очередного повышения цены на 20%.





Это объясняется тем, что у интернет-провайдеров очень конкурентный рынок. Единственное, что сейчас можно сделать – переложить 23,5% на плечи пользователей. В целом ожидается повышение цен на интернет и подключение примерно на 20%.



Тем временем эксперты утверждают, что шансы на отмену пошлины на импортные кабели все же есть. Наиболее вероятно выведение из номенклатуры импорта, на который распространяются особые таможенные правила. Это больше касается товаров, которые не производят в Украине. Главная цель лоббистов – вовсе не интернет-кабели, а огромный рынок силового кабеля, за который продолжается борьба.

Напомним, что ранее украинцев уже предупреждали о повышении тарифов на интернет. Главная причины – подорожание энергоносителей и кабельной продукции.Рост цен сильно ощутят жители небольших городов, где один или несколько провайдеров. В крупных городах подорожание будет не столь существенным, ведь в условиях высокой конкуренции провайдеры будут пытаться удерживать цены.

В то же время Украина – одна из немногих стран мира с наиболее доступным интернетом. Мало где в мире можно получить высокоскоростной безлимитный интернет всего аз 10 долларов в месяц. Даже подорожание на 20% не слишком повлияет на доступность интернета.

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