Под колпаком: за что украинцев могут лишить кредитного лимита по карте
Мы узнавали, что банки знают о своих клиентах и как эта информация влияет на формирование кредитного рейтинга.
Кредитная карта – обычная вещь в жизни украинцев. Это удобный способ оплатить любую покупку и потом быстро вернуть долг. Но такие карты имеют ограничения – кредитные лимиты.
Иногда банк может снизить кредитный лимит или вовсе отказать в выдаче кредита.
При формировании кредитного рейтинга учитываются такие данные:
- кредитная история;
- уровень доходов;
- социальный статус;
- наличие официального трудоустройства;
- количество людей, которых вы содержите;
- наличие других кредитов;
- страхование кредитного лимита и другие.
Наиболее существенно влияет кредитная история. Если вы ранее не сталкивались с кредитами и оформляете карту впервые, банк предложит минимальный лимит, поскольку не понимает, насколько вы готовы выполнять обязательства.
Со временем вы наработаете кредитную историю и финучреждение может пересмотреть первоначальное решение. А вот просрочки по кредитам могут стать причиной уменьшения кредитного или полного отказа в выдаче кредита.
Обмануть банк невозможно, ведь кредитная информация сохраняется в независимых Бюро кредитных историй на протяжении 15 лет.
Кого не любят банки
Любой банк внимательно изучает ваш социальный статус. Если учреждение посчитает вам неплатежеспособным, то откажет в выдаче кредита. Также рассчитывать на большую сумму не могут студенты, пенсионеры, неработающие и те, кто содержит много других людей.
Почему могут снизить или заблокировать кредитный лимит
Банк может снизить лимит, если узнает, что у вас уже открыто несколько кредитов и вы берете новые займы для погашения предыдущих задолженностей.
Причиной блокировки лимита может стать замена паспорта. Кредитное бюро может определять вас по старым данным. В таком случае банк может обвинить вас в мошенничество и заблокировать.