Під ковпаком: за що українців можуть позбавити кредитного ліміту по карті

Напевно всіх цікавить, що банки знають про своїх клієнтів і як ця інформація впливає на формування кредитного рейтингу.





Кредитна картка – звичайна річ у житті українців. Це зручний спосіб сплатити будь-яку покупку і потім швидко повернути борг. Але такі картки мають обмеження – кредитні ліміти.

Іноді банк може знизити кредитний ліміт або відмовити у видачі кредиту.

При формуванні кредитного рейтингу враховуються такі дані:

кредитна історія;

рівень доходів;

соціальний статус;

наявність офіційного працевлаштування;

кількість людей, яких ви знаєте;

наявність інших кредитів;

страхування кредитного ліміту та інші.

Найбільше впливає кредитна історія. Якщо ви раніше не стикалися з кредитами та оформлюєте картку вперше, банк запропонує мінімальний ліміт, оскільки не розуміє, наскільки ви готові виконувати зобов’язання.

Згодом ви напрацюєте кредитну історію і фінустанова може переглянути первісне рішення. А ось прострочення кредитів можуть стати причиною зменшення кредитної лінії або повної відмови у видачі кредиту.

Обдурити банк неможливо, адже кредитна інформація зберігається у незалежному Бюро кредитних історій упродовж 15 років.

Кого не люблять банки

Будь-який банк уважно вивчає ваш соціальний статус. Якщо установа вважатиме вас неплатоспроможним клієнтом, то відмовить у видачі кредиту. Також розраховувати на велику суму не можуть студенти, пенсіонери, непрацюючі.

Чому можуть зменшити або заблокувати кредитний ліміт

Банк може знизити ліміт, якщо дізнається, що ви вже взяли кілька кредитів і берете нові позики для погашення попередніх заборгованостей.

Причиною блокування ліміту може бути заміна паспорта. Кредитне бюро може визначати вас за старими даними. У такому разі банк може звинуватити вас у шахрайстві та заблокувати.

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