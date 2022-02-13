Чоловік продавав 10 копійок за 8 гривень, а виручив 40 000: як розпізнати скарб?

Незвична історія трапилася нещодавно на одному з онлайн аукціонів, де українці час від часу продають різноманітні монети, купюри, старі речі, які мають цінність для колекціонерів.





Специфіка аукціонних торгів така, що ніколи не знаєш, скільки вдасться виручити за ту, чи іншу річ. Інколи можна виграти лише кілька сотень гривень, а інколи зірвати справжній джек-пот. Таке трапилося й з одним і щасливчиків.

Він виставив у якості лоту 10 копійок 1992 року випуску. Стартова ціна була 1 гривня, потім за монету пропонували 2, 5 і далі 8 гривень. На позначці у 8 грн. торги на довго зупинилися. І о диво, один з покупців зробив ставку одразу в розмірі 22 000 грн. Далі торги пішли більш жваво, і зараз за монету готові віддати вже майже 36 000 грн. Торги закінчаться 13-го лютого ввечері, тож не виключення, що монету оцінять ще дорожче.

Мова про унікальних 10 копійок, яких є ще багато в Україні

Взагалі, монети цього номіналу вже вийшли з обігу, тож тепер щоб натрапити на такий скарб доведеться добряче поритися по скарбничках.

Монета унікальна тим, що виготовлена не з алюмінієвої бронзи, а з алюмінію. Це досить рідкісне явище. Також, унікальною є й вага монети. Стандартних 10 копійок важать 1,7 г, а цих 10 копійок за які ведуться торги, важать всього 0,6 г.

Автор даного лоту не вказав багато інформації про монету. Невідомо, чи має вона дефекти. Невідомо, чи підлягала реставрації. Відомо, лише, що хтось розгледів в ній справжній скарб, тож якщо і у вас вдома завалялась така непримітна “десяточка” можете сміливо виставляти її на продаж.

Цінуються монети з браком

Також, дуже цінуються монети з заводським браком, або ті, яких мало в обігу. Наприклад, колись в Україні пробували випускати 15 копійок, їх виготовили невеликим тиражем, за екземплярами якого тепер полюють нумізмати.

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