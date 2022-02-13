Піке триває: яким буде курс долара у понеділок 14 лютого

Напружена політична ситуація негативно впливає на гривню. Долар знову дорожчає і вже перевищив позначку 28 гривень за одиницю. На понеділок, 14 лютого, Нацбанк встановив курс на рівні 28,03 гривні, що на 16 копійок більше, ніж у п’ятницю. Така ситуація не тішить.





Курс на міжбанку

На міжбанківських торгах у п’ятницю, 11 лютого, долар був на рівні 28,01-28,05 гривні за долар. Вже за кілька хвилин котирування опустилися до 27,94-27,96 гривні за долар.

Таке зміцнення гривні було очікуваним на фоні торгів у четвер. Але в міру активізації торгів попит на іноземну валюту почав зростати, що призвело до падіння гривні.

До полудня ринок справлявся із підвищеним попитом без втручання Нацбанку. Коли кілька великих покупців підвищили котирування до захисного рівня НБУ, Нацбанк продав близько 50 мільйонів доларів.

У другій половині дня котирування скоригувалися за рахунок зниження активності на торгах. Загальний обсяг торгів зріс до 242 мільйонів, що вище за середні показники.

За оцінками експертів, торги понеділка пройдуть у межах 27,93-28,19 гривень за долар.

Курс в обмінниках

До вечора 11 лютого котирування долара на ринку готівки підвищилися до ранкових показників, тобто на 5 копійок на купівлю та на 4 при продажу. Євро також подорожчав на 5 копійок у покупці, але у продажу залишився на колишніх позиціях.

Наразі котирування долара на рівні 27,85-28,09 гривні за долар. Євро на рівні 31,7-32,05 гривень за одиницю.

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