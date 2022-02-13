Українці платитимуть податки за перекази на картки популярних українських банків

В Україні наразі активно працюють над вдосконаленням податкової системи. Вона в нас дуже неправильно продумана, адже щороку до державного бюджету не надходять мільярди гривень, які українці мали б сплатити у якості податків.





Найбільше грішать в цьому плані “тіньові” підприємці, які називають свою діяльність додатковим доходом. Це можуть бути систематичні продажі в інтернеті, робота на фрілансі, тощо. Тобто діяльність, яка ніде не зареєстрована, але вона приносить особі стабільний та інколи дуже навіть високий дохід. Так от, невдовзі доведеться оподатковувати, чи не кожен банківський переказ.

Оподатковуватимуться перекази, які надходять на карти українських банків

В кожному банку є власна служба моніторингу, тож якщо ви систематично отримуєте перекази за свої товари чи послуги, але при цьому не рахуєтесь підприємцем, у банку рано, чи пізно це помітять. Добре, якщо обійдеться лише попередженням, але частіше мова про штраф.

Доходи, які треба буде оподатковувати:

Перекази за товари та послуги, які особа надає на дому, чи віддалено. Перекази із-за кордону. Подарунки, які дорожче ніж 25% від мінімальної зарплати, тобто станом на сьогодні це 1625 грн. Гроші, отримані у якості матеріальної допомоги. Гроші отримані від оренди, або інвестицій. Гроші за продаж нерухомості.

Крім цього, оподаткуванню підлягає й задеклароване майно. Не потрібно нічого платити лише, якщо задекларовано квартиру площею до 120 м2. Не підлягають оподаткуванню й заощадження розміром до 400 тисяч гривень. Якщо йдеться про інші суми, то податок наступний:

5% від нерухомості, машин, чи прав інтелектуальної власності. 2,5 від облігацій. 10% від решти майна.

Зауважимо, що загальний податок на доходи фізичних осіб сьогодні становить 18%.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿